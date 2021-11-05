Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ANAÇ'ta bir araya geldi

Etkinlikte, ARİNKOM TTO Girişimcilik Koordinatörü Emre Akgümüş, Anadolu Üniversitesi'nde aktif bir şekilde görev alan öğrenci kulüplerine ARİNKOM TTO'nun yapmış olduğu girişimcilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

ARİNKOM TTO Girişimcilik Koordinatörü Emre Akgümüş: "Amacımız öğrenci kulüplerini bir araya getirmek"

Tanışma toplantısı etkinliğinde konuşan ARİNKOM TTO Girişimcilik Koordinatörü Emre Akgümüş, yapılan etkinliğin amacını şu ifadelerle belirtti: "ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi olarak öğrencilerimize yönelik birçok girişimcilik faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bu toplantının da amacı buradaki faaliyetlerden öğrencilerimizi haber dar etmek ve onlarında görüşlerini alarak kendimizi bu konuda geliştirmeye yönelik adımlar atmak olacak."

Etkinliğin devamında Akgümüş, ARİNKOM TTO'nun düzenleyeceği girişimcilik faaliyetleriyle Anadolu Üniversitesi'nde aktif bir şekilde görev alan öğrenci kulüplerinin birbirleriyle temas kurmasını ve iş bilirliği yapmalarını amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

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