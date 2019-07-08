Anadolu Üniversitesi'nin düzenini ve yeşilliğini sevdiler

Yaz okulu için Eskişehir'e gelen öğrencilerin en çok sevdikleri, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre kampüsünün düzenini ve yeşilliği oldu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok sayıda öğrenci, yaz okulu için Eskişehir'e geldi. Üniversitelilerin Eskişehir'de en çok sevdikleri şey, Anadolu Üniversitesinin Yunus Emre kampüsü oldu. Eskişehir'in en iyi konumunda yer alan ve güzel bir kampüse sahip Anadolu Üniversitesi, şehir dışından gelen öğrenciler için çok dikkat çekiyor.

"Anadolu Üniversitenin yeşilliğini ve ağaçlarını sevdim"

Adana, Çukurova Üniversitesinde İşletme bölümünü okuyan ve yaz okulu için Anadolu Üniversitesine Gelen İbrahim Kırcalı "Eskişehir'e geleli üç hafta oldu, daha önce gelmemiştim. Ben kendi üniversitemin kampüsünü seviyorum, ama burası daha güzelmiş. Daha çok Anadolu Üniversitenin yeşilliğini ve ağaçlarını sevdim" dedi.

Anadolu Üniversitesinin kütüphanesinin iyi olanaklarından bahseden Kırcalı "Kütüphane imkanları gayet güzeldir. Her türlü kullanabileceğimiz Wi-Fi dikkatimi çekti. Bizim üniversitemizde böyle değildi. Bir de buranın kütüphanesi normal dönem içerisinde 24 saat açıkmış, onu öğrenince beğendim" dedi.

"Anadolu Üniversite'de okumuyorum, ama burada ders çalışıyorum"

Malatya'dan gelen ve İnönü Üniversitede İnşaat Mühendislik okuyan Ahmet Yusuf Yoldaş da Anadolu Üniversitesini beğenen bir başka öğrencidir. Yoldaş "Ben aslında Osmangazi Üniversite'de yaz okulu aldım, orası da tabi ki güzel, ama ben Anadolu'yu daha sevdim. Bir de evime yakın olduğu için gelip burada ders çalışıyorum" diye konuştu.

Burada bir şeyler öğrenmek için geldiğini söyleyen Yoldaş "Burada her şey gönlüme göre, derslerimde hiçbir sorun yaşamıyorum" dedi.

Eskişehir'i çok sevdiğini anlatan Ahmet Yoldaş, elinde olursa buradan hiç gitmek istemediğini de söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA