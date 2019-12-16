Anadolu Üniversitesi'nin acı kaybı

16.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:43

Dün gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınavı sırasında Antalya'da yaşanan trafik kazası, üniversite camiasında derin üzüntü yaşattı.



15 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen sınavlar esnasında kontrolden çıkan bir araç, Antalya'daki Açıköğretim Mevlana Bürosu'nun bahçesine girdi. Kazada, büroda görevli 1 üniversite personeli hayatını kaybederken 1 üniversite personeli de yaralandı. Olay anında büro önünde bulunan Anadolu Üniversitesi personelleri Aslı Orak ve İlknur Rukiye Çirik, üzerlerine gelen kontrolden çıkmış aracı fark ederek kaçmaya çalıştı. Çabası yeterli olmayan Aslı Orak aracın altında kalırken, İlknur Rukiye Çirik ise çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ilk müdahalesi sonrasında 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan İlknur Rukiye Çirik'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Üç saatlik bir ameliyat geçiren 37 yaşındaki Aslı Orak ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Rektör Çomaklı'dan taziye mesajı



Yaşanılan elim kazayla ilgili bir taziye mesajı yayımlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Aslı Orak'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Mesajında üzüntüsünü dile getiren Rektör Çomaklı şu ifadelere yer verdi:



"Açıköğretim sınavları yapılırken meydana gelen kaza neticesinde görevi başında hayatını kaybeden, Antalya ili Mevlana Bürosu personeli Aslı Orak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm üniversitemize başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan büro personelimiz İlknur Rukiye Çirik'e acil şifalar diliyorum."



Aslı Orak'ın cenazesi, ikindi namazına müteakiben Antalya Kırcami Buynuzlukuyu Mezarlığı'na defnedilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA