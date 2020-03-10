Anadolu Üniversitesi'nden uluslararası başarı Sivil havacılığın gelişmesi için uzman kadrosu ve akademik personeliyle uzun yıllardır çalışmalar yürüten Anadolu Üniversitesi'nin, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) akademik üyeliği, ACI kurumsal sosyal medya hesabından duyuruldu.

Sivil havacılığın gelişmesi için uzman kadrosu ve akademik personeliyle uzun yıllardır çalışmalar yürüten Anadolu Üniversitesi'nin, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) akademik üyeliği, ACI kurumsal sosyal medya hesabından duyuruldu.



Türkiye'den akredite alan ilk ve tek üniversite olma niteliğine sahip Anadolu Üniversitesi ile yüksek niteliğe sahip profesyonellerin yetiştirileceği mesajı verilen paylaşımda, üyelikten ötürü duyulan mutluluğa da vurgu yapıldı. ACI kurumsal sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verildi;



"Anadolu Üniversitesinin ACI üyeliğini bildirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu eğitim kurumunun üyeliği, yüksek nitelikli profesyonellerin gelişimini sağlayarak bize havacılık ihtisasını geliştirme konusunda destek olacaktır."



ACI nedir?



ACI EUROPE, eğitim ve öğretim yoluyla havaalanı yönetiminde mükemmellik arayışına kendini adamış bir kurumdur. İlgili kurslara sahip eğitim kurumları, tam zamanlı personel ve tam zamanlı öğrenciler için ACI üyeliğinin avantajlarından ücretsiz yararlanma hakkı tanıyan ACI EUROPE'a tanınmak için başvurabilirler.



ACI üyeliği hakkında



Anadolu Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın girişimleri sonucu, 5 kıtada faaliyet gösteren Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI)'nin Avrupa kıtası akademik üyesi oldu. Açıköğretim Fakültesi Havacılık Yönetimi Lisans Programı, ACI tarafından akredite edilen Türkiye'deki ilk ve tek program olma unvanını Anadolu Üniversitesi'ne kazandırdı. Uluslararası anlamda Türkiye'yi temsil edecek olan Anadolu Üniversitesi, ACI üyeliği ile sivil havacılık yönetimi alanındaki uzmanlığını akademik ve uzaktan eğitim altyapısı ile entegre ederek geliştirme fırsatı elde edecek. Sivil havacılık ve havaalanı yöneticiliği alanlarında hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin katılım gösterebileceği kurslar ve eğitim programları için ACI ve Anadolu Üniversitesi olanaklarını ortak olarak kullanacak. İş birliği alanlarını genişletmek isteyen taraflar diploma programlarında da birlikte çalışabilecek. Üyelikle beraber ACI tarafından her yıl 4 defa olmak üzere farklı havalimanlarında ve farklı ülkelerde düzenlenen konferanslara katılma fırsatı bulan Anadolu Üniversitesi, katkı alanlarını çeşitlendirmenin yanında ücretsiz olarak birçok yayından faydalanabilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA