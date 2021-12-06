Anadolu Üniversitesi'nden özel gereksinimli çocukların ailelerine yönelik eğitim

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANADOLUSEM) ile T. C. Eskişehir Valiliği Eskişehir Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle 0-18 yaş engelli çocuklara hizmet veren Kazım Tezişçi Gündüzlü Bakım Ek Ünitesi'nde hizmet alan çocukların ailelerine ve hizmet veren personele yönelik "Bu Süreçte Ben Neredeyim! " ve "Çocuklarımızla Doğru İletişim Teknikleri ve Davranış Kontrolü Sağlayabilme" konularında Öğr. Gör. Dr. Cem Tümlü tarafından eğitimler verildi.

Öğr. Gör. Dr. Tümlü: "Farkındalığın artmasıyla geleceğe daha sağlıklı bakabileceğiz"

Engelli çocuğa sahip olan ailelerin psikolojik olarak yaşadıkları zorluklar ve karşılaşabilecekleri muhtemel sorunların konuşulduğu eğitimde Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü'nden Öğr. Gör. Dr. Cem Tümlü söz konusu eğitimlerin öneminin altını çizerek "Özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmak her aile için beklenmedik ve zorlayıcı yaşam koşullarının başlangıcını ifade eder. Bu ve benzeri eğitimlerle hem ailelerin hem de ailelerle karşılaşması muhtemel uzman personelin farkındalıklarının arttırılması, bugüne ve geleceğe daha sağlıklı bakabilmemiz için önemlidir. Ayrıca önümüzdeki günlerde aynı iş birliği kapsamında 'Etkili İletişim Becerileri' ve 'Stresle Başa Çıkma' konularında da eğitimler düzenlenecek. " dedi.

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