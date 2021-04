Anadolu Üniversitesi'nden 'müzik algısı' testi

ESKİŞEHİR'de, Anadolu Üniversitesi'nce kişilerin kendi kendilerine müzik yeteneği olup olmadığını bilimsel olarak tespit edebilmeleri için web tabanlı Müzik Algısı Testi (AMAT) platformu kuruldu. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca, "Hazırladığımız test sayesinde herkes evlerinden kolaylıkla ve bilimsel yöntemlerle bilgi sahibi olabilir. Bireyler aldıkları müzik dersinin kötü gitmesinden sonra kendisini müzik konusunda yeteneksiz ilan edebiliyor; fakat bundan sonra tespit edebiliyor olacaklar" dedi.

Anadolu Üniversitesi, 7 yaşından itibaren herkesin müzik kulağı hakkında bilimsel bilgi sahibi olmasına yardımcı olmayı hedefleyen AMAT platformunu kurdu. Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden ulaşılan platformda testler, yaklaşık 25 dakikalık sürede tamamlanırken, kişilerin müzik yeteneğine sahip olup olmadıkları bilimsel incelemeyle cevaplanıyor. Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca yürütücülüğünde oluşturulan AMAT, Prof. Dr. Şükrü Torun ve Prof. Dr. Evrim Genç Kumtepe tarafından 2 yıllık bilimsel araştırma projesi kapsamında psikometrik yöntemler kullanılarak geliştirildi. Geçerli, güvenilir, akustik ve pratik açılardan iyi özelliklere sahip bu testin internet tabanlı olması, uzaktan eğitim gerektiren durumlarda da kullanılabilmesi, testin en önemli kazanımını oluşturuyor. Proje kapsamında pek çok okulda deneme çalışmaları yapıldı ve 7 kategorili yaklaşık 25 dakika süren test ortaya çıkarıldı.

'HER YAŞTAN BİREY BİLGİ SAHİBİ OLABİLECEK'Rektörlük Senato Odası'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, başta çocuklar olmak üzere her yaştan bireylerin müzik algıları konusunda bilgi sahibi olabileceklerini belirterek, "Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu birimi tarafından desteklenen AMAT projesi müzik üzerine düşünen ve bunu 7'den 70'e herkesin müzik yeteneğini bilimsel temeller ile keşfetmek ve bu yeteneğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. AMAT platformu üzerinden gerçekleştirilecek test ile her yaştan bireyler ve özellikle çocuklar kendi müzik algıları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve bu alandaki yeteneklerine uygun eğitime yönlenebilecekler" dedi.'MÜZİK KULAĞI OLUP OLMADIĞI BİLİMSEL OLARAK TESPİT EDİLİYOR'Sistem hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca da kişilerin müzik kulağının olup olmadığını evlerinde bilimsel olarak test edebildiklerini söyledi. Özellikle çocukların müzik ile ilgili becerilerini tespit etmeyi amaçladıklarını belirten Tunca, "Bu test özellikle çocuklarımızın, öğrencilerimizin müzik ile ilgili becerileri hakkında bilgilendirme için yaptığımız bir test oldu. Hazırladığımız test sayesinde herkes evlerinden kolaylıkla ve bilimsel yöntemlerle bilgi sahibi olabilsin istedik. 'Evlere en kolay olarak dijital yöntemlerle girebiliriz' dedik ve 2 yıllık bir bilimsel araştırma projesi geliştirdik. Kişilerin kendi kendilerine müzik yeteneği olup olmadığını bilmeleri mümkün değil. Bireyler aldıkları bir müzik dersinin kötü gitmesinden sonra kendisini müzik konusunda yeteneksiz ilan edebiliyor. Fakat bundan sonra bunu bilimsel olarak tespit edebiliyor olacaklar" diye konuştu.TEST NASIL UYGULANIYOR?

Teste ulaşmak için Anadolu Üniversitesi internet sitesindeki ilgili bağlantıya tıklanarak kayıt olunması gerekiyor. Kayıt sonrası aynı aileden tüm bireyler tek hesaptan giriş yapabildiği gibi öğretmenler de öğrencilerinin tümünü sınıfça kaydederek gelişimlerini takip edebiliyor. Testin bu özelliği, açılış sayfasındaki 'Kendim', 'Çocuklarım' ve 'Öğrencim' seçenekleri ile sunuluyor. AMAT'ın en kullanışlı özelliklerinden biri de kullanıcının dilediğinde ara verebilmesi ve tekrar hesabına girdiği zaman kaldığı yerden devam ederek testini tamamlayabilmesi. Böylece tek oturumda testi yapma zorunluluğu kalmıyor. Her kategoride 10 soru var ve tüm testi tamamlamak, yaklaşık 25 dakikadan oluşuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN