Anadolu Üniversitesi'nden internet kullanımı tavsiyeler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Anadolu Üniversitesi'nden internet kullanımı tavsiyeler - Haber
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilişim Ağı, Türkiye, Teknoloji

Anadolu Üniversitesi'nden internet kullanımı tavsiyeler

Anadolu Üniversitesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında insanların evlerine çekilmesiyle artan internet kullanımının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve uzaktan eğitim materyallerini engellememesi için uyarılarda bulundu.

26.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:24
Anadolu Üniversitesi'nden internet kullanımı tavsiyeler

Anadolu Üniversitesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında insanların evlerine çekilmesiyle artan internet kullanımının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve uzaktan eğitim materyallerini engellememesi için uyarılarda bulundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki servis sağlayıcılarının açıklamalarına göre hem sabit hem de mobil internet kullanımında yüzde 30 ila 50'lere varan bir artış yaşandığı belirtildi.

Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki haftalarda da devam etme ihtimaline karşın verimli bir internet hizmeti için kullanıcılara da görevler düştüğü ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"İnterneti meşgul etmemek için sadece gerekli dokümanlar indirilmeli. Belge göndermek yerine link gönderilmeli. Paylaşılan gönderiler daha düşük formatlı içeriklere dönüştürülmeli, birden fazla belge var ise klasör sıkıştırılmalı. Yüksek boyutlu verilerin indirilmesi için internet trafiğinin daha az olduğu gece saatleri tercih edilmeli. Sürekli ve gereksiz görüntülü konuşmadan kaçınılmalı. Online oyunların başında geçirilen süreye dikkat edilmeli ve ekran kullanım süresi kontrol edilmeli."

"Cihazlarınızı internete kabloyla bağlayın"

İnternetten daha yüksek performans almak için yapılması gerekenlerin sıralandığı açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma faaliyetlerinin aksamaması ve motivasyon için hızlı bir internet en önemli şart. Cihazlarınızı internete kabloyla bağlayın. Kablosuz bağlantılar için modemi merkezi bir yere konumlandırın. Güvenli bir WIFI şifresi ile ağınızın güvende olduğundan emin olun. İnternet bağlantı hızınızı gün içinde hız testi yaparak kontrol edin. Modeminizi günde en az bir kez kapatıp açarak dinlenmesini sağlayın. İnternete bağlı cihazlarınızın sayısını azaltın. Bilgisayarınızın rutin virüs taramasını yapın. Tarayıcınızın ve cihazlarınızın güncellemelerini mutlaka zamanında yapın. Cihazlarınızın arka planında çalışan uygulamaları kontrol edin. Tarayıcılarınızın önbelleğini ve araç çubuğunu boşaltın."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip iki bölgeyi uyardı Haber
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Bir kentimiz için 'Evde tutamıyoruz' deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haber
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor Haber
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haber
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Haber
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haber
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
Hindistan'da yevmiyeyle çalışan işçiler: Koronavirüsten önce açlıktan ölebiliriz
Hindistan'da yevmiyeyle çalışan işçiler: Koronavirüsten önce açlıktan ölebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için 'Basit bir grip' dedi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç Abdülhamit Gül Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Seda Sayan Serra Yılmaz Fahrettin Koca Burcu Esmersoy
Spor Falcao Tamer Tuna Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbolcu Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Anadolu Üniversitesi'nden internet kullanımı tavsiyeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 12:59:51. #1.14#
title