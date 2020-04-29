Anadolu Üniversitesi'nden 4 günlük kısıtlamada internet kullanım raporu
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Anadolu Üniversitesi'nden 4 günlük kısıtlamada internet kullanım raporu

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan internet kullanıcılarının raporunu çıkardı.

Anadolu Üniversitesi'nden 4 günlük kısıtlamada internet kullanım raporu
29.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:42

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan internet kullanıcılarının raporunu çıkardı. Rapora göre, en çok sosyal paylaşım programları Instagram, WhatsApp ve YouTube kullanılırken, en çok aranan uygulama ise 'Hayat eve sığar' oldu.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs salgınına yönelik 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçen hafta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Anadolu Üniversitesi SODİGEM, 23- 26 Nisan tarihleri arasında uygulanan kısıtlamada bireylerin ve ailelerin sosyal medyada neler yaptıklarını, nasıl zaman geçirdiklerini inceledi.

EN ÇOK INSTAGRAM, WHATSAPP VE YOUTUBE KULLANILDISODİGEM'in araştırmasına göre bireyler en çok dijital platformlarda dizi, belgesel ve film izlemeyi tercih etti. Online gezilen müze sayısında da ciddi artış görülürken, bu süre zarfında en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları ise Instagram, WhatsApp ve YouTube oldu. Bireyler, Instagram'da en çok 'evde kal, 23 Nisan ve ramazan' ile ilgili fotoğraflar paylaştı. Bireyler günde ortalama 3 saat de görüntülü konuşma gerçekleştirdi.EN ÇOK ARATILAN 'HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI' OLDUTürkiye'de Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda en çok "#sokagacıkmayasagı, #ÜlkemleGururDuyuyorum, #sahur, #23Nisan2020, #İstiklalMarşı" etiketleri kullanıldı. WhatsApp'ta ise birçok yeni grup kuruldu ve iletişim oranı arttı. Dört günlük sokağa çıkma yasağında bireyler en az 4 saat dijital oyun oynarken, e-alışveriş ile en çok 'puzzle, pijama, spor ekipmanı ve kitap' siparişi verdi ve 'internet bankacılığı uygulamalarını' daha sık kullandı. Bu sürede arama motorlarında ise en çok 'hayat eve sığar uygulaması, 23 Nisan şarkısı, İmsakiye, Kim Jong, Ezan vakitler, fitre ne kadar 2020, ev yapımı ramazan pidesi nasıl yapılır' aramaları yapıldı.AİLELER ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI'NI SOSYAL MEDYADA KUTLADISODİGEM'in aileler üzerinde yaptığı araştırmaya göre ise ailesiyle birlikte vakit geçiren bireyler yine, zamanlarının büyük bir kısmını online dizi ve film platformlarında geçirdiler. Evde kalan kadınlar ise e-alışveriş sitelerinde uzun zaman geçirdiler. Evde kaldıkları süreçte çocukları ile birlikte dijital oyunlar oynamak, aile üyelerinin en sevdiği etkinliklerden biri haline geldi. Aileler, çocukları ile geçirdikleri zamanları ve yaptıkları ev içi etkinlikleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evini süsleyen ve gösteriler hazırlayan çocuklarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. 23 Nisan'da saat 21.00'de ülke çapında insanlar evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudukları anların videolarını paylaştılar.Dört günlük kısıtlamada toplumu etkileyen, insanların düşünce ve davranışlarını şekillendirme gücü olan 'Influencer'lar ise kendilerini takip edenlere evde vakit geçirmenin ipuçlarıyla ilgili içerikler sundu. Influencer'lar, evde yemek ve ev halleri videoları çekip, önceden çektikleri gezi bloglarını paylaştı. Ayrıca sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak sokağa çıkma yasağında izlenebilecek dizi, film ve okunacak kitap önerileri için içerik üretti.GENÇLER DİJİTAL ORTAMDA SOSYALLEŞİYOR

Araştırmaya göre, bireyler yaş gruplarına göre de evde farklı şekilde zaman geçirmeyi tercih etti. Genç bireyler online olarak yürütülen spor ve dans derslerine katılarak evde de sağlıklı yaşam ilkesini benimsedi. Evlerinden çıkamayan yaş almış bireyler görüntülü konuşma uygulamalarını öğrenerek, aile bireyleriyle görüntülü görüştü. Yaş almış bireylerin e-devlet uygulaması kullanım oranı arttı. Üye oldukları sosyal medya platformlarındaki paylaşım sıklıkları artan bu kişiler, yeni online platformları deneyimleyerek dijitalleşme sürecine alıştıklarını gösterdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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