Anadolu Üniversitesi'nde Şeb-i Arus Töreni

18.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:09

Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği tarafından, Hz. Mevlana'nın 746. vuslat yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Şeb-i Arus Töreni", Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Törene; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Hz. Mevlana'nın 20. kuşaktan torunu Konya Çelebisi Dr. Berna Çelebi Şener katılım gösterdi.



Arzu Yılmaz Dağdemir tarafından Hz. Mevlana ve Yunus Emre'nin rubailerinin okunmasıyla başlayan tören, Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Tasavvuf Musikisi Topluluğu'nun seslendirdiği ilahiler ile devam etti. Şeb-i Arus Töreni, Zekai Dede Efendi'nin İsfahan Mevlevi Ayini icrası ve sema gösterisinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA