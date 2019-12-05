Anadolu Üniversitesi'nde "İşletme Yönetimi Konferansı"

05.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:01

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin (İİBF) düzenlediği, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı söyleşileri kapsamında yapılan "İşletme Yönetimi Konferansı", emekli akademisyen Prof. Dr. Tamer Koçel'in katılımıyla gerçekleşti.



Konferansın açılışında konuşan İİBF Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hatice Zümrüt Tonus, "Zaman zaman hocalarımızla paylaştığımız bilgiler daha geniş kitlelere yayılsın istedik. Bu sayede de işletme yönetimi hakkında daha doğru bir yol izleyebileceğimizi düşünüyoruz. Gençlerimizin, Prof. Dr. Tamer Koçel hocamızın bilgilerinden ve anekdotlarından faydalanmasını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.



Prof. Dr. Tamer Koçel: "İşletme yönetiminin soruları değişmez"



Anadolu Üniversitesi'nde bulunmanın kendisini mutlu ettiğini aktaran Prof. Dr. Tamer Koçel, işletme yönetimi alanındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Geçmiş dönemlerden bugünlere kadar insan gruplarının yönlendirilmesinde işletme yöneticiliğinin sürekli varlık gösterdiğine değinen Prof. Dr. Tamer Koçel, "Bana göre işletme yönetimi; M.Ö. dönemden başlayarak, insan gruplarının belli hedeflere nasıl yönlendireceğinin sorulmasıyla başlar. Bu soru her dönem ön plana çıkmıştır. Bütün insan gruplarının kendilerine göre geliştirdikleri yöntemler var. Bu üniversite yönetimlerinde de bu şekildedir. Rektörlük yaptığım zamanlarda da yönetimle alakalı bu soruyu sıkça sormuşumdur. Uyum içerisinde çalışmak adına bu soru sorulmalıdır. İşletme yönetimi konusunu 1900'lerden itibaren Sanayi Devrimi ile birlikte ele alıyoruz. Ticari kaygılar ile birlikte ön plana çıkıyor. İşletme yönetiminin soruları değişmez. Hep aynı sorular tarih boyunca sorulmuştur. Buna göre de yönetimin şekli belirlenir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA