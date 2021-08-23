Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıtları ne zaman?

Son Dakika: Anadolu Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite başvuru ve kayıt tarihleri açıklandı. Mevcut üniversitesinden mezun veya değil farketmeksizin ikinci üniversite okuma şansı olan adayların sınavsız kayıt yaptırabileceği bir platform. Anadolu üniversitesinde sınavsız ikinci üniversiteye kayıtlar ne zaman başlayacak? Anadolu Üniversite ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıtları ne zaman?

Son Dakika: AÖF ikinci üniversite kayıt sürecini bekleyen adaylar için tarih belli oldu. Kayıtlar ise aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek. Peki, Anadolu üniversitesinde sınavsız ikinci üniversiteye kayıtlar ne zaman başlayacak? Anadolu Üniversite ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıtları ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2021?

Binlerce AÖF ikinci üniversite kayıt sürecini bekleyen aday için tarihler belli oldu. Online başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos'ta başlıyor. Kayıtlar ise aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi 2021- 2022 yılı akademik takvimi ise paylaşıldı.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU VE KAYIT NE ZAMAN?

Üniversitenin yayımladığı akademik takvimde yeni dönem için ikinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında, https://aoskayit.anadolu.edu.tr kayıt adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ikinci üniversite kayıt işlemini yapabilecekler.

AÖF 2021 - 2022 AKADEMİK TAKVİMİ

- İkinci Üniversite 23 Ağustos 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

- YKS Yeni Kayıt* 06 Eylül 2021 Pazartesi - 17 Eylül 2021 Cuma

- Dikey Geçiş* 27 Eylül 2021 Pazartesi - 01 Ekim 2021 Cuma

- YKS Ek Yerleştirme* 27 Eylül 2021 Pazartesi - 01 Ekim 2021 Cuma

- ANADOLUYÖS 23 Ağustos 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma

- Yatay Geçiş 13 Eylül 2021 Pazartesi - 17 Eylül 2021 Cuma

- Yatay Geçiş Ders Ekleme*** 04 Ekim 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KAYIT YENİLEME EKLE/SİL - GÜZ DÖNEMİ

27 Eylül 2021 Pazartesi - 08 Ekim 2021 Cuma

Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri :27 Eylül 2021-07 Ocak 2022