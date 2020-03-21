Anadolu Üniversitesi "güvenli sosyal mesafe" konusunda bilgilendirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Anadolu Üniversitesi "güvenli sosyal mesafe" konusunda bilgilendirdi - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Anadolu Üniversitesi, Yaşam

Anadolu Üniversitesi "güvenli sosyal mesafe" konusunda bilgilendirdi

Anadolu Üniversitesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Korona virüs tehdidine karşı "Güvenli sosyal mesafe" uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

21.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:52
Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Korona virüs tehdidine karşı "Güvenli sosyal mesafe" uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Alınan önemli tedbirlerden biri olan güvenli sosyal mesafenin nasıl uygulanacağı konusunda bilgilendirme çalışmaları yapan Anadolu Üniversitesi, özellikle evlerinden dışarı çıkmak zorunda olan bireyleri bilinçlendirmeyi hedefliyor. Her ne kadar son günlerde evde kalınması yönünde yetkililer tarafından uyarılarda bulunulsa da birçok insanın mecburi sebeplerden ötürü düzenli olarak evden ayrılması gerekiyor. Sosyal mesafeyi anlatan Anadolu Üniversitesi yetkilileri, "Bu durumda dışarıda olan vatandaşlar, gerektiğinde insanlarla mesafenizi koruyarak güvende kalmak için toplu taşıma araçlarına biniyorsanız, uçak veya otobüs kullanarak uzun mesafeli yolculuklar yapıyorsanız, hastaysanız, çocuklarınız varsa, evinize gıda ürünü almak zorundaysanız, egzersiz yapmanız ya da günlük işlerinizi yürütmeniz gerekiyorsa aşağıda yer alan uyarıları göz önünde bulundurarak güvenli sosyal mesafenizi oluşturabilirsiniz" diye belirtti.

'İşe gidip gelme saatleri kademelendirilmeli'

Korona virüs açısından risk grubunda olan vatandaşlara önerilerde bulanan üniversite yetkilileri, toplu taşıma araçlarını kullananlara önemli uyarılarda bulundu. Yetkililer, "Toplu taşıma araçlarına biniyorsanız, işe gidip gelme saatlerinizi kademelendirmelisiniz, böylece yoğun olmayan saatlerde seyahat edebilirsiniz. Yolculuk saatlerinizde yapacağınız sadece küçük bir sapma bile viral bulaşma riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca toplu taşıma araçlarında yüzeylere mümkün olduğunca dokunmaktan kaçınmalısınız" ifadelerini kullandı.

'Seyahat zorunluluğu olanlar çok dikkat etmeli'

Meslekleri gereği ya da farklı mecburiyetleri nedeniyle seyahat eden vatandaşlara almaları gereken önlemleri aktaran Anadolu Üniversitesi yetkilileri, "Uçak, tren veya otobüslerle uzun mesafeler kat ederken; insanlardan olabildiğince sağlıklı bir mesafede kalmalısınız. Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezleri-CDC bu konuda altı adım veya daha fazlasını tavsiye etmektedir. Yolculuk sonunda, varış noktasına ulaştıktan sonra mutlaka duş almalısınız" tavsiyelerinde bulundu.

'Hasta olanlar evde kalmalı'

Hasta olan vatandaşların ve Korona virüs semptomlarından şüphelenenlerin mutlaka evde kalmaları gerektiğinin belirten üniversite yetkilileri, "Hastaysanız; evde kalmalı, kesinlikle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalısınız. Evi terk etmek zorunda kalırsanız başkalarını korumak için bir maske kullanmalı, toplu taşıma araçlarını kullanmamalı ve eğer gerçekten Korona virüs olduğundan şüpheleniyorsanız ambulans çağırarak ilgili sağlık birimine ulaşmalısınız" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların gıda alışverişi, egzersiz ve günlük işlerini yaparken eski alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğine dikkat çeken yetkililerce, "Gıda ürünleri alınırken sanal market uygulamaları son derece yararlıdır. Mağazaya gitmeniz gerekiyorsa da para ve kartlarla doğrudan temas etmek yerine temassız ödeme seçeneğini kullanmak faydalı olacaktır. Egzersizleriniz için bir süre spor salonuna gitmeyi unutmalısınız. Fakat tabi ki evde egzersiz yapabilirsiniz, bunun için evinizde uygun bir alan açmalı ve iyi bir program yapmalısınız. Temas ettiğiniz ekipmanların temizliğine özen göstermeli ve işiniz bittiğinde hemen duş almalısınız. Günlük işlerinizi yürütürken de her şeyi mümkün olduğunca az yolculuğa çıkarak yapmayı öğrenmelisiniz. Dışarıda ve içeride farklı kıyafetler giymelisiniz. Evde ayakkabılarınızı ve kıyafetlerinizi güvenle çıkarabileceğiniz bir bölge oluşturmalı ve anahtar, telefon gibi eşyalarınızı düzenli olarak dezenfekte etmelisiniz" diye bildirildi.

"Çocuklarınıza kendilerini güvende hissedecek bir ortam sağlamalısınız"

Öte yandan, çocukları için endişelenen vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Anadolu Üniversitesi yetkilileri şunları söyledi:

"Öncelikle kendiniz panik yapmamalı, çocuklarınızın kendilerini güvende hissedecekleri bir ortam sağlamalısınız. Aynı alışkanlıkları benimsemelerini sağlamak için yukarıda belirtilen tüm ipuçlarını uygulamalısınız. Bu süreçte kreatif etkinlik ve oyunlarla, çocuğunuz ile birlikte evde kaliteli vakit geçirebilirsiniz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haber
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Haber
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haber
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta Haber
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı Haber
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haber
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Faik Öztrak Mehmet Ersoy Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Ender Saraç Acun Ilıcalı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Karar Rusya İtalya
Şu an buradasınız: Anadolu Üniversitesi "güvenli sosyal mesafe" konusunda bilgilendirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 12:33:45. #1.14#
title