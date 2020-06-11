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Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı geri sayıma geçti

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı 30 Haziran'da antrenmanlara başlamayı planlıyor.

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı geri sayıma geçti
11.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:07

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı 30 Haziran'da antrenmanlara başlamayı planlıyor.

Antrenör Murat Kola yaptığı açıklamada 29 Haziran Pazartesi günü takımın Covİd-19 testinden geçirilerek olumsuz bir sonuç çıkmaması halinde 30 Haziran'da antrenmanlara başlamayı planladıklarını ifade etti.

Takım covİd-19 testinden geçecek

COVID-19 salgını dolayısıyla yaşanan pandemi süreci dünyada olduğu gibi Türkiye'de de spor organizasyonlarını etkilemişti. Yeni normalleşme süreci ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun 19 Mart'ta tatil edilen Bölgesel Amatör Lig'in 18 Temmuz'da yeniden başlayacağını duyurması üzerine Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı da takım halinde antrenmanlara başlamayı planlıyor. Antrenör Murat Kola yaptığı açıklamada, 29 Haziran günü oyuncuların COVID-19 testinden geçmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduklarını ifade ederek test sonuçlarının negatif çıkması halinde 30 Haziran Salı günü antrenmanlara başlamayı planladıklarını söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta yer alan Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, ligde son olarak 15 Mart'ta Haymana Belediye Spor deplasmanında sahaya çıkıp ve rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ligde 33 puanla 7'nci sırada bulunan Anadolu Üniversitesi, kalan 4 karşılaşmayı da kazanarak sezonu tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan Antrenör Murat Kola önümüzdeki sezon için de planların yapılması gerektiğini vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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