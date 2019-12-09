Anadolu Üniversitesi filede mağlup

09.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:06

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, ligin 9'uncu haftasında İzmir ekibi Karşıyaka Spor Kulübü'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu.



Çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk seti 16-25'lik skorla tamamlandı. İkinci sete daha büyük bir motivasyonla başlayan Anadolu Üniversitesi ekibi 18 sayı bulabilirken rakip Karşıyaka, 25 sayı ile seti kazandı. Üçüncü sette, etkili oyun ve hızla bulunan sayılarla 21 sayı elden eden Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı'na bu skor da yeterli olmadı, üçüncü set 21-25 sonuçlandı.



"Bundan sonra daha iyi bir şekilde toparlanmaya çalışacağız"



Maçın ardından görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Muhsin Osmanoğlu, "Şu an kötü gidişatımız devam ediyor. Mevcut kadromuz ile bazen yeteri karşılığı veremiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz; ancak bazen gücümüz yetersiz kalabiliyor. Oyundan düşünce de devamı geliyor ve sıkıntı yaşıyoruz. Bundan sonra daha iyi bir şekilde toparlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA