Anadolu Üniversitesi evinde 3 puanı aldı

02.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:54

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, ligin 11. Haftasında evinde Çilimli Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Osmangazi Üniversitesi futbol sahasında oynanan maçın kazananı 2-1'lik skorla Anadolu Üniversitesi oldu.



Anadolu Üniversitesi karşılaşmaya; Eren Cem Soyaslan, Suat Gündüz, Mehmet Meşe, Oktay Akkoca, Tahir Türker, Orhan Doğan, Gökhan Özkan, Emre Özer, Naci Yıldırımoğlu, Caner Çolak ve Ayhan Işık ilk on biri ile başladı.



Maçın ilk dakikalarında etkili olan Anadolu Üniversitesi ekibi bulduğu fırsatları değerlendiremedi. İlk devrenin sonlarına doğru gol aramaya başlayan Çilimli Belediyespor, karşılaşmanın 43. dakikasında bulduğu golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan temsilcimiz, 70 ve 83. dakikalarda Ayhan Işık'ın ayağından bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Maç bitimine kadar skoru koruyan Anadolu Üniversitesi, sahadan 3 puanla ayrıldı.



Murat Kola: "Bu kez sonuç da bizi oyunumuz kadar memnun etti"



Maç sonu değerlendirmelerinde bulunan Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Murat Kola, "Son haftalarda gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koyuyorduk. Sadece bu iyi oyunu sonuca yansıtamıyorduk. Bu kez sonuç da bizi oyunumuz kadar memnun etti. Takımımız her zaman galibiyeti istiyor ve bu uğurda yüreğini ortaya koyuyor. Bundan sonra yolumuz daha da açık olacak." şeklinde konuştu.



Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, ligin 12. hafta mücadelesinde 8 Aralık Pazar günü Karadeniz Ereğli BSK ile karşılaşacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA