Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde "24 Kasım Öğretmenler Günü Müzik Dinletisi ve Tiyatro Gösterisi"

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "24 Kasım Öğretmenler Günü Müzik Etkinliği ve Tiyatro Gösterisi", Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca'nın yanı sıra sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi. Eti Maden İşletmeleri İlkokul Müdür Yardımcısı Nihal Yüksel, açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte Yunus Emre'ye ilişkin anlamlı bilgiler verdi.

Açılış konuşmasının ardından Koro Şefliğini Duygu Maden'in yaptığı Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Piktes Yunus Emre Korosu tarafından hazırlanan "Her Dilde Bizim Yunus" adlı müzik dinletisi müzikseverlerin beğenisini topladı. Dinletide, "Çağırayım Mevlam Seni", "Gel Gör Beni Aşk Neyledi", "Benim Adım Dertli Dolap" adlı eserler seslendirildi. Dinletinin ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Meddah Tiyatro ekibi tarafından hazırlanan ve öğretmenler gününün anlam ve önemine dikkat çeken "Gökyüzü" adlı parodi ile etkinlik devam etti.

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