Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu'nda "Benim Kariyerim, Benim Staj Hikayem" etkinliği gerçekleştirildi

Engelliler Entegre Yüksekokulu (EEYO) ile Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi'nin ortak düzenlediği "Benim Kariyerim, Benim Staj Hikayem" etkinliği Öğrenci Merkezi Salon 2009'da düzenlendi. Etkinlikte işitme engelli Engelliler Entegre Yüksekokulu son sınıf öğrencileri, Bilgisayar Operatörlüğü, Yapı Ressamlığı, Grafik Tasarım ve Seramik alanlarında yaptıkları stajları ve edindikleri deneyimleri sunumlarını gerçekleştirerek Kariyer Merkezi ile yapılan iş birliği çalışması kapsamında aktardı.

EEYO ve Kariyer Merkezi'nden iş birliği

Anadolu Üniversitesi EEYO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zehranur Kaya, EEYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meltem Özten Anay, EEYO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Güzin Karasu, EEYO Staj Koordinatörü Öğr. Gör. Gökçen Abalı'nın iş birliğiyle yürüttüğü "Meslek Dili" ile "Yazılı ve Sözlü Anlatım" derslerinde öğrencilerin yaz döneminde yaptığı staj çalışmaları sunum haline getirildi ve Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli'nin desteğiyle Kariyer Merkezi ortaklığında paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında EEYO Bilgisayar Operatörlüğü Önlisans Programı'ndan Şeymanur Beşli, Tufan Dere, Hakan Oğuz Özkaplan, Ali Yılmaz, Barış Çeri, Muhammet Mirza Ulaş, Fatmanur Kayran, Eyüp Dalan; EEYO Yapı Ressamlığı Önlisans Programı'ndan Aleyna Niğdelioğlu, Zeynep Hatice Pesen, Eda Şenel, Merdol Berki, Zübeyde Sultan Sönmez; EEYO Grafik Sanatlar Anasanat Dalı Lisans Programı'ndan Roda Gültekin, Naz Güneş, Berna Yılmaz, İrem Şengül, Hamza Ali Avcı, Zeynep Selen Soylar, Ahsen Uzun, Melisa Aydın; EEYO Seramik Anasanat Dalı Lisans Programı'ndan ise Musa Akçakoyun, İsa Akçakoyun, Caner Çavdar, Muhammed Nurullah Karşil, Şifa Aslan, Burcu Köleoğlu, Zeki Onur Demirdağ, Ertuğrul Gazi Çataltaş, Nurullah Bahçeci, Ayşenur Akın, Seda Kaya, Mustafa Çetin Kılınç, Sinem Turna, Ekrem Moustafa Paşa staj hikayelerini anlatıp deneyimlerini aktardı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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