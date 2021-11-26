Anadolu Üniversitesi Endonezyalı misafirlerini ağırladı

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi ile Endonezya İslam Üniversitesi tarafından ilki 2019 yılında yapılan ve bu yıl yeniden düzenlenen organizasyon, Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Salon Anadolu'da, İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Burak Tuğberk Tosunoğlu, ARİNKOM TTO Yönetici Yardımcısı Rabia Taş ve Endonezya'dan gelen 41 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir: "Kurumlar arası anlaşmalara imza attık"

Programın sunuculuğunu üstlenen Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir, açılış konuşmasında, "2019 yılında Endonezya İslam Üniversitesi'nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Wiryono Raharjo başkanlığındaki ilk heyeti ağırladık. Pandemi süreci boyunca Endonezya İslam Üniversitesi'nin ev sahipliğinde çevrimiçi konferanslara katıldık, kurumlar arası anlaşmalara imza attık ve çevrim içi dersleri ortaklaşa düzenledik. " açıklamalarında bulundu.

Programın devamında, İslam Üniversitesi Öğr. Gör. Muhammed Bekti Hendrie Anto ile İslam Üniversitesi öğrencilerinden Sonne Mohammadaner, Bionia Puteri Yasmin ve Krisna Satria Dery Nugroho sunumlarını gerçekleştirdiler. Programın bitiminde, Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan armağanlar öğrencilere takdim edildi.

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