Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Çanakkale Zaferi için çevrim içi etkinlik düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Çanakkale Zaferi için çevrim içi etkinlik düzenledi

19.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:20
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Çanakkale Zaferi için çevrim içi etkinlik düzenledi

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle çevrim içi olarak bir etkinlik düzenledi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle çevrim içi olarak bir etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinliğin konuğu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen olurken, "106. Yılında Çanakkale Zaferi'ni Yeniden Hatırlamak" başlığını taşıyan konferansın açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal Yakut yaptı.

Prof. Dr. Yakut: "Bu zaferin Türk milli kimliğinin pekişmesindeki rolü oldukça büyüktür"

Çanakkale Savaşı'nın her yönüyle dünya savaş tarihinin en önemli savaşlarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Yakut, "Bu zaferin Türk milli kimliğinin pekişmesindeki rolü oldukça büyüktür. Mustafa Kemal Atatürk bu zaferle askeri ve siyasi bir lider olarak sivrilmiştir. Ayrıca Atatürk, dönemin basınında da Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan hemen sonra umut bağlanan bir general olarak ifade edilmiştir" dedi.

Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Topal ise konuşmasında, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde düzenlenen bu etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek, bu zaferin Türk Milleti'nin büyük fedakarlığıyla kazanıldığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen, çeşitli arşiv görüntüleri ile Birinci Dünya Savaşı'ndan önce gelişen uluslararası rekabetten, Avrupa'daki bloklaşmadan ve silahlanma yarışından söz etti. Türkmen, Çanakkale Zaferi'nin milli şuurun, milli kimliğin gelişmesindeki rolüne vurgu yaparak, İngiliz ve Fransız donanma güçlerinin 18 Mart 1915 tarihli saldırısının, Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakma niyetiyle yapıldığını söyledi. Türk Ordusu'nun tabyalarının top atışlarıyla müttefik devletlerin donanmasına büyük darbe vurduğunu görsellerle dinleyicilere sunan Türkmen, "Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Şeyma Subaşı Türkan Şoray Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Çanakkale Zaferi için çevrim içi etkinlik düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 13:25:22. #1.14#
title