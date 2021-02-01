Anadolu Üniversitesi dönem sonu çevrim içi sınavları başarıyla tamamladı
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Anadolu Üniversitesi dönem sonu çevrim içi sınavları başarıyla tamamladı

01.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:42
Anadolu Üniversitesi dönem sonu çevrim içi sınavları başarıyla tamamladı

Anadolu Üniversitesinin (AÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çevrim içi gerçekleştirdiği Açıköğretim Sistemi güz dönemi sonu sınavlarının başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Anadolu Üniversitesinin (AÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çevrim içi gerçekleştirdiği Açıköğretim Sistemi güz dönemi sonu sınavlarının başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde, AÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezince (BAUM) geliştirilen çevrim içi sınav sistemi uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, "Açık ve uzaktan öğretim alanında 40 yılı aşkın tecrübemiz ve eğitimde fırsat eşitliği misyonumuzla içinde bulunduğumuz salgın sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerini kesintiye uğratmadan sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz Türk yükseköğretim sisteminin en geniş katılımlı çevrim içi sınavlarını da başarıyla tamamlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte görev alan üniversite personeline teşekkür eden Erdal, sınavlara katılan öğrencilere başarılarının devamını diledi, mezuniyet hakkı kazananları kutladı.

Salgın süresince öğretim hizmetlerini aksatmadan sürdüren AÜ'nün, dijital öğretim hizmetleri ve çevrim içi sınav altyapısında da sürekli iyileştirmeler yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Erdal, şunları kaydetti:

"İnternet bağlantısı, bilgisayar ve cep telefonu gibi gerekli teknik imkanlara sahip olmayan öğrenciler, Açıköğretim Sistemi Çağrı Merkezini arayarak sınava Türkiye'nin 81 ilinde bulunan Açıköğretim Sistemi bürolarında girmek için randevu aldı. Böylece öğrenciler, salgın döneminde tüm tedbirlerin alındığı, tamamen steril hale getirilen Açıköğretim Sistemi bürolarında sınavlarına rahatlıkla girebildi. Üniversitemiz, dezavantajlı gruptaki öğrenciler için ise video konferans yöntemi ile okuyucu ve işaretleyici desteği hizmeti sunmaya bu sınav döneminde de devam etti. Bu kapsamda birçok ilki hayata geçiren Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi dönem sonu sınavlarında 1 milyon 128 bin 898 öğrencisi için 6 milyon 304 bin 802 derse ait rekor sayıdaki sınav oturumunu gerçekleştirerek bir ilke daha imza attı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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