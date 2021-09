Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Arp konseri

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi ve Müzik Bölümü öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen konser dizisi devam ediyor. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi ve Müzik Bölümü öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen konserde Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencileri Pelin Sezer ve Ada Canata sahne aldı.

Öğretim Üyesi Yavaş Öztürk: "Öğrencilerimle gurur duyuyorum"

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanı Gözde Ece Yavaş Öztürk öğrencilerinin performansı ile ilgili olarak duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Çok mutluyum. Her iki öğrencimizle de gurur duyuyorum. Pandemi sürecinde oldukça sıkı çalıştık. Bugün icra ettikleri eserler, pandemi sürecinde çalıştıkları eserlerdi. Ben de onlar kadar heyecanlandım. Artık yavaş yavaş sezonu açıyoruz. Umarım ilerleyen günlerde daha büyük salonlarda da konserlerini verirler. "

Öğrencilere sahne deneyimini yaşama fırsatı sunuluyor

Sahne alan 12. sınıf öğrencisi Ada Canata konsere ilişkin "Ebeveynlerim müzik öğretmeni olduğundan çocukluğumdan bu yana müzikle iç içeydim. Sahnede bulunmayı, çaldığım eserlerin dinlenmesini ve şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bugün bu konseri verdiğimiz için de çok mutluyum. " dedi. 10. sınıf öğrencisi Pelin Sezer ise heyecanlı olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok güzel bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Pandemi nedeniyle sahneden uzaktık ve uzun bir süre sonra bir konser verdik. Sahnede yer almak oldukça heyecan vericiydi. "

Konserde Pelin Sezer, Antonio Rosetti'nin "Sonata 4, I. Allegro" ve John Thomas'ın "The Minstrel's Adieu to His Native Land" eserlerini; Ada Canata ise George Frideric Handel arr. M. Grandjany'den "Prelude and Toccata", Ludwig Spohr'dan "Fantasie" ve Anthony Newley ile Leslie Bricusse'dan "Feeling Good" eserlerini icra etti.

