Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda müdürlük devir teslim töreni gerçekleştirildi. Devlet Konservatuvarı eski müdürü Prof. Erol İpekli müdürlük görevini, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün'e teslim etti. Törene çok sayıda misafir katıldı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, törende düşüncelerini şu şekilde paylaştı: "Erol hocam ve Serla hocam son zamanlarda yaşadığımız ve bir çoğumuzun hayatını kötü etkileyen pandemi sürecinde çok büyük bir başarı ile Devlet Konservatuvarının eğitim öğretiminin aksamadan devam etmesini sağladılar. Bu nedenle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde bu ekip çalışmasına konservatuvarımız ve üniversitemiz için devam edeceğiz. "

Prof. Erol İpekli ise devir teslime dair görüşlerini şöyle aktardı: "Bugün Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne atanan Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün için bir devir teslim töreni planladık. Prof. Serla Balkarlı hocamızla birlikte üstlendiğimiz görevi büyük bir heyecan ve mutlulukla Prof. Tüzün hocamıza devrediyoruz. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum, yeni görevi hayırlı olsun. Konservatuvarımız ve üniversitemiz için başarılı bir dönem geçireceğine gönülden inanıyoruz. "

Konuşmaların ardından tören, çiçek takdimiyle sona erdi.

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