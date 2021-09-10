Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı için yetenek sınavları başladı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın düzenlediği Özel Yetenek Sınavlarının birinci aşaması başladı. Pandemi tedbirlerinin alındığı ortamlarda sınava giren adaylar, Anadolu Üniversitesi öğrencisi olabilmek için ter döktü. Anadolu Üniversitesi'ni yüksek eğitim kalitesine sahip olması ve Eskişehir'in bir öğrenci kenti olması nedeniyle tercih ettiklerinden bahseden adaylar, Anadolu Üniversitesi'nin burs imkanlarını çok beğendiklerini ve üniversiteye yerleştikleri takdirde bu imkanlardan yararlanmak istediklerini belirtti.

İbrahim Talha Evrentemel: "Akademik kariyer, eğitim olanakları ve kalitesi bakımından Anadolu Üniversitesi müthiş bir üniversite"

Sınava giren öğrenci adaylarından İbrahim Talha Evrentemel üç yıldır Anadolu Üniversitesi öğrencisi olmayı hayal ettiğini ve sınava gireceği için heyecanlı olduğunu ifade etti. Evrentemel, Anadolu Üniversitesi'ni tercih etme nedenlerine ilişkin şunları söyledi: "Eskişehir benim mimari doku başta olmak üzere birçok konuda çok hoşuma giden bir şehir. Fakat asıl tercih etme sebebim akademik kariyer, eğitim olanakları ve kalitesi bakımından Anadolu Üniversitesi'nin müthiş bir üniversite olması. "

Dilara Nazar Çoban: "Anadolu Üniversitesi'nin eğitimi kaliteli"

Üniversite tercih sürecinde Anadolu Üniversitesi'nin eğitimine ilişkin çevresinden olumlu dönütler aldığını söyleyen Dilara Nazar Çoban konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Benim kuzenim de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu ve bana Anadolu Üniversitesi'nden çok memnun olduğundan bahsetti. Kendisine çok fazla tiyatrodan teklif geliyor. Aldığı iş tekliflerinin en büyük sebebinin Anadolu Üniversitesi'nin kaliteli eğitimden kaynaklandığını düşünüyorum. "

Enes Gürkan: "Anadolu Üniversitesi Türkiye'deki en önemli üniversitelerden birisi"

Anadolu Üniversitesi'nin Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden birisi olduğunu belirten öğrenci adayı Enes Gürkan, Anadolu Üniversitesi'nde okuyabilmek için sınava Ankara'dan geldiğini belirterek "Sınava gireceğim için heyecanlıyım. Anadolu Üniversitesi Türkiye'deki en önemli üniversitelerden birisi ve özellikle konservatuvar alanında oldukça kaliteli bir eğitime sahip" dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın öncülüğünde ve Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) iş birliğinde Devlet Konservatuarı Özel Yetenek Sınavı'nda en yüksek puanı alarak bir bölüme dereceyle yerleşen öğrencilere "Anadolu Sanata Destek Bursu" verilecek. Özel yetenek sınavındaki başarıların esas alındığı ve "Anadolu Sanata Destek" bursları kapsamında Devlet Konservatuarı'na yerleşen başarılı öğrencilere Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali'ne Katılım Desteği, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın konserine Katılım Desteği, World Music Konferansı'na Katılım Desteği, Cremona, İtalya'da düzenlenen Çalgı Yapım Sempozyumu'na katılım desteği başta olmak üzere yemekhaneden ücretsiz yararlanma ve nakdi destek gibi imkanlar sunuluyor.

Adaylar sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın anadolu. edu. tr/devletkonservatuvari sayfasından ulaşabilecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri