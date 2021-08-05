Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz Okulu Sınavı Görev Tercihleri

04 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz okulu sınavı için görev tercihleri http://augis. anadolu. edu.

04 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz okulu sınavı için görev tercihleri http://augis. anadolu. edu. tr sayfasında açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler 10 Ağustos 2021 tarihi saat 24. 00'e kadar sistemden görev talebinde bulunacaklardır.

ANADOLU ÜNİ. RİZE SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

0464-223-61-26/1753

Kaynak: Habermetre