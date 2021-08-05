Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz Okulu Sınavı Görev Tercihleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz Okulu Sınavı Görev Tercihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz Okulu Sınavı Görev Tercihleri
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

04 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz okulu sınavı için görev tercihleri http://augis. anadolu. edu.

04 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz okulu sınavı için görev tercihleri http://augis. anadolu. edu. tr sayfasında açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler 10 Ağustos 2021 tarihi saat 24. 00'e kadar sistemden görev talebinde bulunacaklardır.

ANADOLU ÜNİ. RİZE SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

0464-223-61-26/1753

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Eda Erdem Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz Okulu Sınavı Görev Tercihleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.08.2021 12:34:08. #1.13#

title