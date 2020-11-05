Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınav ne zaman? 2020- 2021 ATA AÖF, AUZEF sınav tarihleri

Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, AÖF sınav tarihlerini araştırıyor. 2020-2021 eğiti öğretim döneminde ATA AÖF, Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF sınav takvimi belli oldu mu? ATA AÖF akademik takvimi haberimizde.

AÖF giriş ekranını sorgulayan açıköğretim öğrenicleri, diğer yandan da AÖF sınav takvimini araştırıyor. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri belli oldu. AÖF ara dönem sınavları, final sınavları telafi sınavları ne zaman yapılacak? İşte, AÖF sınav takvimi...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi 2020-2021 yılı sınavları online olarak gerçekleştirilecek. AÖF sınavları https://esinav.anadolu.edu.tr/ adresinden yapılacak.

Güz dönemi ara sınavları: 12 - 13 Aralık 2020

Güz dönemi final sınavları: 16 - 17 Ocak 2021

Bahar dönemi ara sınavları: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar dönemi final sınavları: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz okulu sınavları: 8 Ağustos 2021

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

Koronavirüs nedeniyle birçok üniversite eğitimlerini olduğu kadar sınavlarını da online olarak gerçekleştiriyor. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları da https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresinden yapılacak.

Güz dönemi ara sınavları: 30 Kasım - 11 Aralık 2020

Güz dönemi final sınavları: 2 - 3 Ocak 2021

Güz dönemi bütünleme sınavı: 6 - 7 Şubat 2021

Bahar dönemi ara sınavları: 3 - 4 Nisan 2021

Bahar dönemi final sınavları: 22 - 23 Mayıs 2021

Üç ders sınavları: 25 Temmuz 2021

AUZEF SINAV TARİHLERİ

İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları internet ortamında online olarak gerçekleştirilecek. Sınava katılımlar http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacak.

Güz dönemi ara sınavları: 21 Kasım - 29 Kasım 2020

Güz dönemi final sınavları: 2 - 3 Ocak 2021

Güz dönemi telafi sınavı: 6 - 7 Şubat 2021

Bahar dönemi ara sınavları: 24 - 25 Nisan 2021

Bahar dönemi final sınavları: 12 - 13 Haziran 2021

Bahar dönemi telafi sınavı: 8 Ağustps 2021