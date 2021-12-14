Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönem Sonu Sınavı Görev Tercihleri

08-09 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi AÖF 2021-2022 Güz Dönem Sonu Sınavı için görev tercihleri http://augis. anadolu. edu. tr sayfasında açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler 19 Aralık 2021 tarihi saat 24: 00'a kadar sistemden görev talebinde bulunacaklardır.

ANADOLU ÜNİ. RİZE SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

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