Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönem Sonu Sınavı Görev Tercihleri - Haberler
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Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönem Sonu Sınavı Görev Tercihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönem Sonu Sınavı Görev Tercihleri
Habermetre - Haberler | Toplum

08-09 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi AÖF 2021-2022 Güz Dönem Sonu Sınavı için görev tercihleri http://augis. anadolu. edu.

08-09 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi AÖF 2021-2022 Güz Dönem Sonu Sınavı için görev tercihleri http://augis. anadolu. edu. tr sayfasında açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler 19 Aralık 2021 tarihi saat 24: 00'a kadar sistemden görev talebinde bulunacaklardır.

ANADOLU ÜNİ. RİZE SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

0464-223-61-26/1753

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