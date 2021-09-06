Anadolu Üniversitesi ailenin yeni üyelerini karşılıyor
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Anadolu Üniversitesi ailenin yeni üyelerini karşılıyor

Anadolu Üniversitesi ailenin yeni üyelerini karşılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Anadolu Üniversitesi, pandemi koşulları kapsamında aldığı tedbirleri, 2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan kayıt süreci için de titizlikle uygulamaya devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi, pandemi koşulları kapsamında aldığı tedbirleri, 2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan kayıt süreci için de titizlikle uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda 6 - 10 Eylül tarihleri süresince, yerleştikleri bölümlere bizzat gelerek kayıt yaptıracak öğrenciler ve aileleri için Anadolu Üniversitesi, şehirlerarası otobüs terminalinde masa oluşturdu.

Eskişehir şehirlerarası otobüs terminalinde oluşturulan masalarda YKS sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi'ne yerleşen öğrencileri karşılayacak olan Anadolu Üniversitesi yetkilileri, öğrencilere bilgilendirmelerde bulunarak rehberlik hizmeti verecek.

4 Eylül Cuma günü başlayan E-Kayıt yöntemiyle kayıt yaptıracak öğrenciler için son gün 8 Eylül Çarşamba. İlgili bölümlere bizzat kayıt yaptıracak öğrenciler için ise 6 Eylül Pazartesi günü başlayan kayıtlar 10 Eylül Cuma günü son bulacak.

Kaynak: Habermetre

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