Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınavları İnternet Üzerinden Yapılacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınavları İnternet Üzerinden Yapılacak - Haber
Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Teknoloji

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınavları İnternet Üzerinden Yapılacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınavları İnternet Üzerinden Yapılacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

"Ara Sınavların İnternet Ortamında Yapılmasına Karar Verildi"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "YÖK'ün aldığı kararlar sonrasında iki hafta süren ve günde 8 saati bulan toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda, sınav süreçlerine ilişkin bütün olasılıklar değerlendirildi ve öğrencilerin öğretim süreçlerinin aksamaması adına büyük bir sorumluluk alınarak, ara sınavların internet ortamında yapılmasına karar verildi. Bu kararda, sınav süreçlerinde öğrencilerin bir araya gelmelerinin yaratacağı salgın riski başta olmak üzere, sınavların ertelenmesi durumunda öğrencilerin mezuniyetlerinin gecikmesi ve öğretim süreçlerinin uzaması gibi ortaya çıkacak olumsuzluklar göz önünde bulunduruldu.

1 milyonu aşkın öğrenci için internet tabanlı sınavın uygulanmasına yönelik bütün hazırlıklar tamamlandı. Ayrıca Açıköğretim Sistemi'nin, görevi başında bulunması gereken sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, cezaevlerinde bulunan mahkumlar gibi çok farklı sosyo-demografik gruplardan oluşan öğrenci çeşitliliği gözetilerek kapsamlı çalışmalar yürütüldü." şeklinde konuştu.

"Gerekli Hazırlıklar Tamamlandı"

Anadolu Üniversitesi'nin 1 yıldır internet tabanlı sınav sistemi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi eğitim alanındaki 60 yılı aşan deneyimi, açık ve uzaktan eğitimdeki bilgi birikimiyle öğrencilerine bin 500'ü aşkın ders kitabı, 30 bine yakın eğitim videosu olmak üzere 16 farklı ders malzemesini dijital olarak internet ortamında sunmaktadır. 1 yıldır internet tabanlı sınavlar için altyapı sistemleri oluşturmakta, yerli ve milli bir yazılım geliştirmek üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Bu dönemde üniversitemiz, pilot uygulamalarla internet tabanlı ortamlarda da sınav süreçlerini başarıyla yönetmiştir. Süreçte ortaya çıkabilecek bütün olumsuzluklar, daha önceden yapılan pilot uygulamalarda test edilmiş ve oluşabilecek olası aksaklıklar tespit edilerek 2019 - 2020 Bahar Dönemi ara sınavlarının internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Sınav Soruları Kişiye Özel Olacak"

Açıköğretim sınavlarının internet tabanlı ortamlarda ilk defa kişiye özel olarak gerçekleştirileceğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, "Sınav sistemi internet tabanlı bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi farklı ortamlarda test edildi. Kişiye özel şekilde uygulanacak olan Açıköğretim sınavları için test araştırma birimince hazırlanmış olan çok sayıda soru kullanılacaktır. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yazılım aracılığı ile sınav soruları kişiye özel olacak ve sınava katılan her öğrenci, eşdeğer farklı sorular ile karşılaşacaktır. Sınav dönemi olan 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında 20 gün boyunca bütün öğrenciler, istedikleri gün ve saatte, bulundukları yerden sınav sistemine internet üzerinden giriş yapabilecektir. Açıköğretim sınavlarının internet ortamında gerçekleştirilmesine dair sınav yönergesi de hazırlanmış olup, sınav sürecine ilişkin her türlü bilgi ve yönlendirme Üniversitemizin resmi kanalları üzerinden öğrencilerimizle paylaşılacaktır" dedi.

Gerekli Teknolojiye Sahip Olmayan Öğrenciler, AÖF Bürolarında Sınava Girebilecek

Prof. Dr. Çomaklı, "2 bin 623 refakatçili öğrencilerimiz için de tüm hazırlıklar tamamlandı. Koronavirüs salgınının küresel boyutta olması dolayısıyla, yurt dışı programlarındaki öğrencilerimize de sınav takvimleri değişmeden, ara sınavlarında aynı olanaklar tanınacaktır. Sınav süresince başta sağlık personelimiz olmak üzere, zorunlu sebeplerle görevi başında olan kamu personeli öğrencilerimiz için alternatif çözümler sunabilmek amacıyla da gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Ayrıca, internet bağlantısı ya da gerekli teknolojiye sahip olmayan öğrencilerimiz istedikleri bir ilde, salgın süresince uygulanan bütün tedbirler dikkate alınarak hazırlanmış olan Açıköğretim bürolarımızda sınava girebileceklerdir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Tedirgin eden araştırma sonucu: Salgında bir yaş grubu daha tehlikede Haber
Tedirgin eden araştırma sonucu: Salgında bir yaş grubu daha tehlikede
Koronavirüs fırsatçısı! 'Bana ihtiyaç var' diyerek tahliyesini istedi Haber
Koronavirüs fırsatçısı! "Bana ihtiyaç var" diyerek tahliyesini istedi
Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi Haber
Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haber
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Haber
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Karantinada olan Ece Uslu, para koleksiyonunu paylaştı
Karantinada olan Ece Uslu, para koleksiyonunu paylaştı
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti
Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı
Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Denizlispor'da Modou Barrow, ülkeyi terk etti
Denizlispor'da Modou Barrow, ülkeyi terk etti
Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı
Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç Lütfü Türkkan Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan
Magazin Seda Sayan Demet Şener Acun Ilıcalı Chloe Loughnan
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Futbolcu Fatih Terim Türk Lirası
Şu an buradasınız: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınavları İnternet Üzerinden Yapılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 12:12:04. #1.15#
title