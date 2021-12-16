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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Programları Güz Dönem Sonu Sınav Görev Talepleri Açılmıştır Yeni

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Programları Güz Dönem Sonu Sınav Görev Talepleri Açılmıştır Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

İlimizde 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Programları Güz Dönem Sonu Sınav görev talepleri açılmıştır.

İlimizde 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Programları Güz Dönem Sonu Sınav görev talepleri açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler 19 Aralık 2021 saat 24: 00 a kadar AUGİS sistemi üzerinden (https://augis. anadolu. edu. tr ) görev talebinde bulunabilirler. İlgili personele duyurulur.

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