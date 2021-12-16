Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Programları Güz Dönem Sonu Sınav Görev Talepleri Açılmıştır Yeni
İlimizde 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Programları Güz Dönem Sonu Sınav görev talepleri açılmıştır.
İlimizde 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Programları Güz Dönem Sonu Sınav görev talepleri açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler 19 Aralık 2021 saat 24: 00 a kadar AUGİS sistemi üzerinden (https://augis. anadolu. edu. tr ) görev talebinde bulunabilirler. İlgili personele duyurulur.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet