Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencilerinin güz dönemi ara sınavları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencilerinin güz dönemi ara sınavları tamamlandı

22.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:02
Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencilerinin güz dönemi ara sınavları tamamlandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim için yapılan 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi ara sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim için yapılan 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi ara sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından bu yıl geliştirilen ve Açıköğretim Sistemi'nde daha önce 3 kez kullanılan çevrim içi sınav uygulaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu dönem de tercih edildi.

AÜ, 1 milyon 132 bin 619 öğrencisi için 6 milyon 326 bin 812 derse ait rekor sayıda sınav oturumunu gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yüzde 97'sinin katıldığı sınavlar, 12-14 Aralık ve 19-21 Aralık'ta yapılarak tamamlandı.

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Çevrim içi Sınav Uygulama Yönergesi" gereğince sınavda kural ihlali yaptığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavları ise geçersiz sayıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Fatma Girik Gülben Ergen Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Umut Bulut Abdullah Avcı Malcolm Thomas Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencilerinin güz dönemi ara sınavları tamamlandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 16:18:42. #1.15#
title