Anadolu Üniversitesi 36 yılda 16 bin sporcu yetiştirdi Anadolu Üniversitesi (AÜ) öğrencilerinin profesyonel spor yaşamına hazırlanması ve profesyonel sporcu olanların spor kariyerlerini devam ettirmesi amacıyla 1984 yılında kurulan Gençlik ve Spor Kulübü, 36 yılda farklı branşlarda 16 bin sporcu yetiştirdi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) öğrencilerinin profesyonel spor yaşamına hazırlanması ve profesyonel sporcu olanların spor kariyerlerini devam ettirmesi amacıyla 1984 yılında kurulan Gençlik ve Spor Kulübü, 36 yılda farklı branşlarda 16 bin sporcu yetiştirdi.

Üniversitenin haber merkezi koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 60 yılı aşan yükseköğretim deneyimiyle AÜ, açık ve uzaktan öğretim alanındaki hizmetleri ile 28 ülkede milyonlarca öğrencisi için eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sporun ve sporcunun da yanında olduğunu gösteriyor.

AÜ Gençlik ve Spor Kulübü, hentbol, futbol, basketbol, voleybol, yüzme, okçuluk, korumalı futbol, briç, atletizm, badminton, basketbol, dağcılık, eskrim, masa tenisi, kano, satranç, tenis ve bisiklet gibi birçok çeşitli branşta sporculara hizmet veriyor. Bugün farklı branşlarda 424 lisanslı sporcu, AÜ'yü müsabakalarda temsil ediyor.

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra Türk sporuna da hizmet eden AÜ, bugüne kadar 800'ün üzerinde milli sporcu yetiştirdi.

Bugüne kadar 30'un üzerinde sporcusunu Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı'na gönderme başarısı gösteren AÜ Hentbol Takımı'nın şimdiki kadrosunda milli takım forması 2 sporcusunun yanı sıra halen Yıldız Milli Takımın'da oynayan 7 sporcusu da yer alıyor.

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Takımı'nda 66 sporcu bulunurken, 2 sporcusu milli takımda Türkiye'yi ve üniversiteyi temsil ediyor.

Kaynak: AA