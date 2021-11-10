Anadolu Üniversiteler Birliğinin dönem toplantısı Kırşehir'de yapılacak

KIRŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversiteler Birliğinin dönem toplantısı, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın da katılımıyla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) düzenlenecek.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 üyesi bulunan Anadolu Üniversiteler Birliğinin dönem toplantısı 15 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

YÖK Başkanı Özvar ve birlik üyesi üniversitelerin rektörlerinin katılacağı toplantıda, KAEÜ Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek "Eğitimde Kalite Güvence Sistemi", Kalite Yönetim Koordinatör Yardımcısı Ekrem Öztürk de "Bütünleşik Kalite Sistemi" sunumlarını gerçekleştirecek.

Toplantının ardından YÖK Başkanı Özvar ve konuk rektörler, Ahi Evran Külliyesi, Neşet Ertaş Kültür Evi ve Kaman Japon Bahçesi'ni ziyaret edecek.

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