Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor
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Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor

Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İRAN'dan uçakla İstanbul'a gelip, buradan bisikletle Anadolu turuna başlayan Farzan Sechahari (32), tüm seyahatlerinde yanında olan 'Boche' isimli köpeğini kaybetti.

İRAN'dan uçakla İstanbul'a gelip, buradan bisikletle Anadolu turuna başlayan Farzan Sechahari (32), tüm seyahatlerinde yanında olan 'Boche' isimli köpeğini kaybetti. Köpeği bulana 3 bin TL ödül vereceğini söyleyen Sechahari, "O benim iyi arkadaşımdı" dedi.

'Boche' isimli 'Golden Retriever' cinsi köpeğiyle İran'dan uçağa binip İstanbul'a gelen, buradan da bisikletle Anadolu ve Kafkasya turuna çıkan İran asıllı Farzan Sechahari, yaklaşık 1 hafta önce İzmir'de konakladığı otelde, köpeğini kaybetti. Çeşitli sosyal medya hesaplarında gönderiler oluşturarak yardım isteyen Sechahari, ayrıca sokakları dolaşıp direklere ve duvarlara kayıp ilanları yapıştırdı. Köpeğinin otelde uyuduğu sırada odadan çıktığını söyleyen Sechahari, şöyle konuştu: "9 gün önce köpeğimi kaybettim. Otelde uyuyordum. Belki bazı misafirler kapımı açmıştır ve köpeğim de odayı terk etmiştir. ya da birileri de almış olabilir. Şu ana kadar geri gelmedi. Boche ile 2 yıldır beraberiz, beraber seyahat ettik. O benim sahip olduğum en iyi arkadaştı, benim için çok önemli geri gelmesini gerçekten çok istiyorum. Benim için çok üzücü bir hikaye oldu. Onu kim bulursa 3 bin TL vereceğim. Evet, benim için büyük bir para ama bunu yapmak zorundayım. Çünkü böylece birisi eğer onu çaldıysa, başkasına satmak yerine bana geri getirir. 1,5 yıl önce, Boche çocukken evimizden çıkıp gitmişti. Ama 3 gün sonra onu bulmuştuk, tıpkı buradaki gibi sosyal medyada birtakım gönderilerde bulundum ve birileri onu bulup, beni aramıştı ve ona ulaşmıştık."


Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor
Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor
Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor
Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor
Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor
Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor
Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor
Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor
Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor
Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor
Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor
Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor
Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor
Anadolu turuna çıkan İranlı bisikletçi, kaybettiği köpeğini arıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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