Anadolu Turnesi Filmi
Anadolu Turnesi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Anadolu Turnesi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
İstanbullu amatör bir rock grubu müziklerini daha çok insanla paylaşabilmek için Anadolu’ya doğru yola çıkar. Türkiye’nin farklı şehirlerine konser vermeye giden grup, bulabildikleri her mekanda müziklerini insanlarla paylaşırlar. Çaldıkları atmosferik 'İndie' müziğini birçok insanın ilk defa dinlemesini sağlayan ve yeni hayranlara ulaşan grubun en büyük arzusu müziklerini tüm ülkeye dinletebilmek.
Yaptıkları müzikle dünyaya tutunan grup üyeleri ve film ekibinin gözünden çekilen filmde Türkiye’nin içinden geçtiği tarihi dönemeç de inceleniyor.
Yönetmen: Deniz Tortum, Can Eskinazi
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Anatolian Trip
Yapımcı Firma: Beatrice Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 114 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 22.03.2019
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Kaynak: InterSinema.com