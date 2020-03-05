Anadolu Turnesi Filmi

05.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:51

İstanbullu amatör bir rock grubu müziklerini daha çok insanla paylaşabilmek için Anadolu’ya doğru yola çıkar. Türkiye’nin farklı şehirlerine konser vermeye giden grup, bulabildikleri her mekanda müziklerini insanlarla paylaşırlar. Çaldıkları atmosferik 'İndie' müziğini birçok insanın ilk defa dinlemesini sağlayan ve yeni hayranlara ulaşan grubun en büyük arzusu müziklerini tüm ülkeye dinletebilmek.

Yaptıkları müzikle dünyaya tutunan grup üyeleri ve film ekibinin gözünden çekilen filmde Türkiye’nin içinden geçtiği tarihi dönemeç de inceleniyor.

Yönetmen: Deniz Tortum, Can Eskinazi

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Anatolian Trip

Yapımcı Firma: Beatrice Film

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 114 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 22.03.2019



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Kaynak: InterSinema.com