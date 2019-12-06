Anadolu tiyatrosu Avrupa'da hayat bulacak

06.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:14

Anadolu tiyatrosu, Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali'yle Avrupa'da hayat bulacak.

Festivalin 2'ncisi, Türk tiyatrosunu Avrupa'ya tanıtması, kültürel ve sanatsal yakınlaşmayı artırması amacıyla 27 Mart -5 Nisan 2020'de yapılacak.

Festival, Türkiye ve Hollanda'dan tiyatro topluluklarını bir araya getirerek yetişkin ve çocuk oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturacak.

Sanatolia Kültür ve Sanat Vakfı Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Kurucusu Tamer Barış Ülger, Albayrak Medya binasında yapılan basın toplantısında festival hakkında bilgi verdi.

Ülger, ilk festivalde Hollanda ve Türkiye'den pek çok tiyatro ekibini ağırladıklarına işaret ederek, "Bu sene biraz daha genişleteceğiz. Geçen yıl oyunculuk ve yazarlık atölyesi yapılmıştı. Karagöz gölge oyunu sergilendi. 2020'de gerçekleşecek 2. festivali daha geniş çaplı yapacağız. Farklı atölye çalışmaları, 'Ustaya Saygı Ödülü' ve paneller ekledik." ifadelerini kullandı.

"3'üncü, 4'üncü kuşağın Türkçesi çok zayıf"

Avrupa ve Türkiye genelinden Türkçe tiyatro yapan ekiplere kapılarını açtıklarını aktaran Ülger, 6 büyük ve 4 çocuk oyunu sahneleneceğini söyledi.

Ülger, ilk festivalde tepkilerin iyi olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"İnsanlar daha önce orada bir tiyatro festivali görmedikleri için ilk başta ne yapacaklarını bilemediler. Ama ilk oyun ikinci oyun derken salon sistematik şekilde dolmaya başladı. Özellikle çocuklar, oyunlar Türkçe olmasına rağmen çok eğlendi, çok güldü, aynı oyunun tekrarını istedi. 'Türkçe olmasına rağmen' diyorum, çünkü oradaki 3'üncü, 4'üncü kuşağın Türkçesi çok zayıf. O yüzden çocuk oyunlarını ikinci festivalde artırıyoruz."

Sanatolia'nın Türk kültür sanat vakfı olarak 6 yıl önce kurulduğuna dikkati çeken Ülger, vakfın bu zamana kadar birçok etkinlik düzenlediğini ve artık Hollanda devletinden de destek aldıklarını dile getirdi.

Festival programı 20 Ocak'ta açıklanacak

Tamer Barış Ülger, 5 Aralık-15 Ocak'ta tiyatro gruplarının www.sanatolia.eu adresinde başvuru yapabileceğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz mümkünse Anadolu'dan tiyatroları ya da Anadolu tiyatrosu yapanları ağırlamak istiyoruz. Biz zaten Avrupa'dayız. Orada Avrupa tiyatrosunun örneklerini görüyoruz. Biz istiyoruz ki iyi bir meddah gelsin, orta oyunu gelsin. Kültürümüzü, aile ve gelenek kodlarını kullanan sanatçılar gelsin istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var."

Özel ve amatör tiyatro topluluklarının destekleneceği festivalin programı 20 Ocak'ta açıklanacak.

2. Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali'nde, "Ustaya Saygı Ödülü" ise tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ahmet Yenilmez'e verilecek.

Danışmanlığını Kulis Tiyatro Dergisi Yayın Yönetmeni Ayşe Şahinboy Doğan'ın üstlendiği festivalde bazı oyunlar, Flemenkçe üst yazı ile sahnelenecek.

Kaynak: AA