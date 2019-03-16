Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, "Hedefimiz konuşabilen, düşünebilen, yargılayabilen ve bilgiyi milli ruh ve şuurla ifade edebilen bir gençlik ortaya çıkarmaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığının da ana vazifelerinden biri budur." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gençlerin milli kültür alanındaki fikirleri ve çalışmalarıyla örnek oluşturan şahsiyetlerle milli tarih, kültür ve sanat eserlerini tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Çalıştayı'nın üçüncüsü Samsun'da başladı.

Dursun, kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, gençlerle ilgilenmek, kültürel değerlere, geçmişe ilgilerini artırmak ve onlara gerekli imkanları sunmanın asli görevleri olduğunu söyledi.

Daha önce Çanakkale ve Mardin'de düzenlenen çalıştayda gençlerin ortaya koyduğu özveriden oldukça memnun kaldığını dile getiren Dursun, konuşmacı bir gencin konusunun önemli olduğunu söyleyerek kendisinden ek süre talep etmesine oldukça şaşırdığını ve gurur duyduğunu anlattı.

Dursun, şöyle konuştu:

"Hedefimiz konuşabilen, düşünebilen, yargılayabilen ve bilgiyi milli ruh ve şuurla ifade edebilen bir gençlik ortaya çıkarmaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığının da ana vazifelerinden biri budur. Hafta sonu ya da bayram, sahadadır, yerindedir ve bu gençlerle birliktedir. Önemli olan Anadolu coğrafyasındaki gençlerimizi çakallara kaptırmamaktır. Tam bağımsızlık dediğimiz, yerli ve milli düşüncenin hakim olmuş olduğu, milli tarih şuurunun bilgisinin temelini oluşturduğu yeni bir gençlik yapılanmasına doğru götürmektir."

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 90. yıl kutlamalarında gençlerle İstanbul'dan Samsun'a gemiyle geldiklerini, gençlerle geçirdiği o zamanı unutamadığını anlatan Dursun, 100. yılında gençlerle yine Samsun'da olduğunu kaydetti.

Samsun Valisi Osman Kaymak da bağımsızlığa giden yolda gençlerin önemine işaret ederek, gençlerin her alanda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Çalıştaya Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yöneticileri katıldı.

Çalıştay, yarın sona edecek.

Kaynak: AA