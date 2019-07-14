Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları" projesi kapsamında, Türkiye'nin farklı illerindeki liselerden 50 öğrenci Bitlis'e geldi.

Kültür Turizm ve Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek, Daire Başkanı Doğan Güngör ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu eşliğinde kente gelen öğrenciler, İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda Bitlisli gençlerle buluştu.

Burada öğrencilerle söyleşi yapan Temizyürek, projeyle gençlerin, doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'nin tarihini, kültürünü, medeniyetini, mimarisini ve ülkeyi bütün olarak tanımasının hedeflediğini belirtti.

Bu çerçevede ülkenin seçkin liselerinden sınırlı sayıda gençe, başta Milli Mücadele'nin verildiği coğrafya olmak üzere ülkeyi tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Temizyürek, şöyle konuştu:

"Gençlerin birbiriyle hemhal olmasını amaçlayan, aynı zamanda da coğrafya ve tarih bilgisini geliştirmeyi hedefleyen bir projedir. Bu çerçevede geziye Çanakkale'den başladık. Çünkü Çanakkale ruhu önemliydi. O ruhun gençlerimizde yeşermesini ve gelişmesini hedefledik. Ardından Diyarbakır, Mardin, Sivas, Erzurum, Amasya, İstanbul, Ankara ve en son da Van, Bitlis, Tatvan, Ahlat ile çevresini kapsayan ve tarihi bilgilendirmeyi gaye edinen program kapsamında buradayız."

Öğrencilerin Valilik ziyareti

Ardından öğrenciler, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Valilik Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluşan Çağatay, Bitlis'in yaklaşık 6 bin yıllık tarihiyle Türkiye'nin en eski şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Kent merkezindeki kalenin Büyük İskender'in komutanı tarafından yapıldığını kaydeden Çağatay, şu ifadeleri kullandı:

"Bitlis'in son yıllarda öne çok çıkan Ahlat ilçesi var. Ahlat'ı gezip göreceksiniz. Van Gölü'nün yüzde 65'lik kısmı Bitlis sınırlarında. Van Gölü çevresinde Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimiz bulunuyor. Van Gölü harika bir güzellik. Yine ilimiz sınırlarında Süphan ve Nemrut dağları yer alıyor. Nemrut Dağı'nda dünyanın en büyük krater göllerinden biri bulunuyor. Son yıllarda Ahlat'ta yapılan çalışmalarla Selçuklu Meydan Mezarlığı dünyaya tanıtılıyor. Bu, dünyanın en büyük İslam mezarlığı. Ahlat gibi bir güzelliğe sahip olmak bize gurur veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere gayretimizi oraya yönlendirdik. Ziyaretçi anlamında gençlerimizin rahat edebilmeleri için Çanakkale'de olduğu gibi burada da ciddi altyapı çalışması yürütüyoruz. Amacımız Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki harekatını başlattığı Ahlat'ı, Çanakkale ile ilişkili şekilde Türkiye'nin gündeminde tutmak."

Kaynak: AA