"Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları" kapsamında Sivas'a gelen katılımcılar tarihi kent meydanına hayran kaldı

SİVAS - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları" kapsamında Sivas'a gelen katılımcılar tarihi kent meydanına hayran kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12-14 Nisan tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları" kapsamında Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden bir çok katılımcı Sivas'a geldi. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Sivas'a gelen vatandaşlar program kapsamında tarihi kent meydanını gezdi. Gezi esnasında Çifte Minareli Medrese, Gök Medrese, 4 Eylül Kongre Binası, Şifaiye Medresesi, Ulu Camii ve Buruciye Medresesi'sini gezme fırsatı bulan katılımcılar tarihi mekanlara hayran kaldı.

Şehrin her noktasında ecdat yadigarı eserler olduğunu belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bu gün Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları kapsamında Sivas'ta bulunuyoruz. Türkiye'nin bir çok yerinden arkadaşlarımız ile beraber bu gün Anadolu'nun kalbindeyiz. Sivas'a geldiğimiz zaman Anadolu irfanının temayül ettiği Anadolu beldesi olduğunu gördük. Tarihiyle, medeniyetiyle, kültürü ile tam bizim diyebileceğimiz bir şehir. Nereye baksanız ecdat yadigarı görüyorsunuz" dedi.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Emre Özdemir iise Sivas'ın tahmin ettiklerinden çok daha güzel bir şehir olduğu ifade edip "Beklediğimden çok daha güzel bir şehir. Tarihi ve gelişmişlik noktasında. Birçok medeniyetin kesiştiği noktada. Medeniyetlerin kesiştiği bu şehirde, tarihi günlük hayatta görmek mümkün oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA