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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun konuşması

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan konuşması "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun:

"Bu çalışmanın bir tarafı tarih, bir tarafı Anadolu. Anadolu'da birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamak, kuvvetlendirmek ve pekiştirmek üzere bu çalışmayı yapıyoruz"

SİVAS - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Anadolu'da birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamak, kuvvetlendirmek ve pekiştirmek üzere "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları"nı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dursun, Sivas'ta bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diye kabul ediyoruz. Bu kültürün ne derece önem verilerek ihya edildiği, ayağa kaldırıldığı konusu tartışmaya çok açık." dedi.

Zaman zaman bu konunun tartışıldığını dile getiren Dursun, şöyle konuştu:

"Fakat biz bu işin tartışma kısmına girmeden, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hizmet kısmıyla ilgiliyiz. Durumdan vazife çıkarıyoruz. Yeniden bir milli kültür mücadelesine girişmemiz gerektiği kanaati bizde hasıl olduğu için bu ihtiyacı var saydığımız için Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak durumdan vazife çıkarmak suretiyle, Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları adı altında yeni bir yapılanmaya gittik. Kültür dünyasının lideri olabilecek gençleri arayıp bulmak, onlarla hasbihal etmek, birebir ilgilenmek, onlarla bilgilerimizi paylaşmak ve vakti geldiği zaman emaneti onlara devretmek için bir araya geldik."

Bundan sonra gençlerin söz sahibi olacağına dikkati çeken Dursun, "Biz bunu Çanakkale'de başlattık. Çanakkale ruhuyla olsun diye. Sonra Diyarbakır, Mardin, Şırnak'a gittik ve oradaki gençlerle olduk. Bu çalışmanın bir tarafı tarih, bir tarafı Anadolu. Anadolu'da birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamak, kuvvetlendirmek ve pekiştirmek üzere bu çalışmayı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da Sivas'ın bitmek tükenmek bilmeyen mücadelelerde cephelere yiğitlerini yetiştirip gönderdiğini aktararak, "Sivas, tarihimizin ve dünya tarihinin en kutsal mücadelelerinden birisi olan Mili Mücadele'nin mayalanma yerlerinden biri olmuştur." dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise etkinliğin Sivas'ta gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyete dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Programa, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA