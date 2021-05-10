Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Kayseri Şubesi'nden ziyaret
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Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Kayseri Şubesi'nden ziyaret

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Kayseri Şubesi'nden ziyaret
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Kayseri Şube Başkanı Mehmet Fatih Kaymaz, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal'ı ziyaret etti.

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Kayseri Şube Başkanı Mehmet Fatih Kaymaz, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal'ı ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kaymaz ve yönetim kurulu üyeleri, Önal ve yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu.

Kaymaz ziyarette, ASKF Başkanı Önal'a görevinde başarı temennisinde bulunarak, "Aynı gün hem ASGD hem de Kayseri ASKF yönetimi olarak genel kurullarımızı gerçekleştirdik. ASKF başkanlığına seçilen değerli hocamız spor insanı Mutlu Önal ve yönetim kuruluna görevinde başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Önal da ziyaretten dolayı son derece memnun olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle kurallara uygun bir şekilde görüşmeni sürdürdüklerini aktaran Önal, şunları kaydetti:

"Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Kayseri Şube Başkanı Kaymaz ve ekibine görevlerinde başarılar dilerim. Elbette basının gücü tartışılmaz. Biz de hem spor hem de basın mensubu arkadaşlarımızla yıllardır beraber hareket ediyoruz. Yıllardır birlikte çalıştığımız spor muhabiri arkadaşlarımızla yine beraber çalışmaya devam edeceğiz. ASGD'nin yeni yönetimine görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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