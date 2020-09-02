Anadolu semenderi, Batman'da görüldü
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Anadolu semenderi, Batman'da görüldü

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan benekli Anadolu semenderi görüntülendi.

Anadolu semenderi, Batman'da görüldü
02.09.2020 10:37 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:41

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan benekli Anadolu semenderi görüntülendi.

Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, Gercüş ilçesine bağlı Güzelöz köyünde görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan benekli Anadolu semenderini görüntüleyen Eyüp Öner, "Yaprak altında sarı ve siyah renkli olan bir hayvan gördüm. Semender olduğunu fark ettikten sonra tutup, elimin üstünde fotoğraflarını çektim. Bir süre sonra doğaya bıraktım. İlk kez gördüm" dedi.

 


Kaynak: DHA

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