Anadolu Selçuklu Ocaklarından Gürkan'a Destek

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan'a sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Selahattin Gürkan'ın milli ve yerli bir aday olduğunu aktaran Geçen, Gürkan'ın Malatya için biçilmiş bir kaftan olduğunu belirtti.

Gürkan'ın Malatya'daki bütün çarpıklık ve bozukluğu ortadan kaldıracağına yürekten inandıklarını ifade eden Geçen, Gürkan ile birlikte Malatya'da hizmetin daha kaliteli hale geleceğini söyledi.

Gürkan'ın aday gösterilmesinin bütün Malatyalılar gibi kendisini de mutlu ettiğini dile getiren Geçen, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek Gürkan'a başarılar diledi. - MALATYA