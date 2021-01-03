Anadolu Selçuklu dönemi taç kapıları kitaplaştırılıyor

Selçuklu Belediyesi, "Anadolu Selçuklu Dönemi Taç Kapıları"nı kitapta toplayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Selçuklu medeniyetinin izlerini taşıyan tarihi taç kapılardaki altın oran, Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlanacak prestij eser ile kültür ve sanat dünyasına kazandıracak.

Başta "Büyük Selçuklu Mirası" ve "Anadolu Selçuklu Mirası Çağı" gibi prestij eserleri kültür ve yayın hayatına kazandıran Selçuklu Belediyesi, Anadolu Selçuklu medeniyetine ait önemli bir kaynak eseri daha yayın hayatına kazandırmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Selçuklu döneminden günümüze kadar ayakta kalmış olan tarihi taç kapılar, Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlanacak belgeselin yanı sıra 3 ciltten oluşacak eser ile gelecek kuşaklara aktarılacak.

Yapılacak çalışma ile eşsiz güzellikteki motif ve süslemelerin yer aldığı mimari eserlerdeki altın oran kompozisyonları da gün yüzüne çıkarılacak.

Proje ile 315 noktada yer alan taç kapı eserleri fotoğraf ve video ile kayıt altına alınacak. Proje danışmanlığını profesör, doçent ve doktor gibi akademisyenler üstlenecek.

Çalışma ile 3 ciltten oluşacak 1512 sayfalık hem Türkçe hem de İngilizce diline sahip eser oluşturulacak.

"Selçuklu mirasını her platforma tanıtmak için projeler geliştiriyoruz"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklular'ın bin yıl önce, görkemli ve ihtişamlı kültürleriyle bir medeniyet inşa ettiğini belirtti.

Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun her noktası dünya kültür mirasının paha biçilmez eserlerini inşa eden Selçuklu mimarisinin güzel eserleriyle çevrilidir. Selçuklu Belediyesi, olarak ismini taşımak ile gurur duyduğumuz Selçuklu mirasını her platformda en iyi şekilde tanıtmak amacıyla bugüne kadar birçok proje hayata geçirdik. Bu kapsamda yeni bir eser daha kazandıracak olmanın gururunu taşıyoruz. Yayın hayatına kazandıracağımız 'Anadolu Selçuklu Dönemi Taç Kapıları' eseri ile Selçuklu medeniyetinin sanat yapılarındaki süsleme ve motiflerinde ortaya koyduğu ihtişamı bir kere daha gözler önüne sereceğiz. Eserin gelecek nesillere kaynak oluşturması temennisi ile eserin oluşmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, kültür ve sanat dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat