"Anadolu Şehitler Müzesi" açıldı
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"Anadolu Şehitler Müzesi" açıldı

Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Anadolu Şehitler Müzesi'nin kapıları ziyaretçilere açıldı.

16.07.2020 03:53 | Son Güncelleme: 16.07.2020 03:59

Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Anadolu Şehitler Müzesi'nin kapıları ziyaretçilere açıldı.

Vali Ersin Yazıcı, Kepez ilçesi Dokuma Park'ta şehit ailelerinin bağışlarıyla oluşturulan müzenin açılışında, vatanı için canını koşa koşa feda edenlere minnettar olduklarını söyledi.

Kıyamete kadar bu topraklarda milletin başının dik bir şekilde yoluna devam edeceğini vurgulayan Yazıcı, "Bizim ülkemize içeriden ve dışarıdan haince bakanlar var ise ki varlar, şunu unutmasınlar, bizim hiç kimseye ama hiç kimseye verecek bir santimetrekare vatanımız, toprağımız yoktur." dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin yıl dönümünde, anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiklerini vurguladı.

Tütüncü, Çanakkale'de eşsiz destan yazan, Sarıkamış'ta karlara karışan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ya da Suriye dağlarında can veren kahramanların torunlarını buluşturduklarını ifade etti.

Anlamlı bir müze oluşturduklarını bildiren Tütüncü, "Bu müze, Anadolu'nun bin yıllık şehitlik tarihini anlatmakla beraber, odağında Antalyalı şehitlerimizin hatıralarını geleceğe taşıma misyonunu üstlenmiş, bu noktada kendine özgü, ayrı özel bir müzedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi.

Müzede, Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, 1. Dünya Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na, Kıbrıs'tan Kore'ye vatan için canını veren şehitlerin özel eşyaları, fotoğrafları ve isimleri sergilendi. 15 Temmuz'a özel ayrılan bölümle Antalyalı şehit Jandarma Komando Onbaşı Çetin Çakmak'ın ailesi tarafından bağışlanan odasının sergilendiği kısım ziyaretçileri duygulandırdı.

'Anadolu Şehitler Müzesi' açıldı

Kaynak: AA

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