Anadolu Şehit Aileleri Derneği Çanakkale Şubesinden Aşure İkramı
Muharrem ayı nedeniyle Anadolu Şehit Aileleri Derneği Çanakkale Şubesi tarafından aşure ikram edildi.
Muharrem ayı nedeniyle Anadolu Şehit Aileleri Derneği Çanakkale Şubesi tarafından aşure ikram edildi.
İskele Meydanında düzenlenen programa; Vali İlhami AKTAŞ, AK PARTİ Grupbaşkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı J. Albay Tolga Yağan, AK PARTİ Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Anadolu Şehit Aileleri Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Sebahat Korkmaz Demir, kurum müdürleri, Şehit ve Gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından konuklara aşure ikram edildi.
Kaynak: Habermetre