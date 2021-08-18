Anadolu Savunma'nın yeni modelleri IDEF 2021'de boy gösterdi
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Anadolu Savunma'nın yeni modelleri IDEF 2021'de boy gösterdi

Anadolu Savunma'nın yeni modelleri IDEF 2021'de boy gösterdi
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Anadolu Savunma, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) "SEYİT" ürün ailesinden Zırhlı Muharebe Sahası Akaryakıt Tanker (Zırhlı AKTAN) ve Tank Çekici modellerini sergiledi.

Anadolu Savunma, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) "SEYİT" ürün ailesinden Zırhlı Muharebe Sahası Akaryakıt Tanker (Zırhlı AKTAN) ve Tank Çekici modellerini sergiledi.

2017 yılında Anadolu Grubu'nun ticari araç üretim ve Ar-Ge gücünü savunma sanayisine taşıma kararı ile ortaya çıkan ve 2011 yılından beri zırhlı pick-up, zırhlı midibüs tasarım ve üretimi ile kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet veren Anadolu Savunma, "SEYİT" ürün ailesiyle güvenlik güçlerine verdiği hizmetleri bir üst sınıfa taşıyor.

Anadolu Savunma, IDEF 2021'de, Zırhlı Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri ve Tank Çekici araçlarını sergiliyor.

NATO standartlarına uygun imal edildi

Fuarda sergilenen 8x8 Tank Çekici aracı, üstün arazi kabiliyeti ile kesintisiz ve hızlı intikal için yüksek dayanıma sahip. 2020 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim edilen SEYİT araçları ile lojistik birlikteliğin sağlanması ve bakım idame kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlandı.

Toplam çekme kapasitesi 120 ton olan araç, bu yük ile yüzde 35 eğimde dur-kalk operasyonunu gerçekleştirebiliyor. 1100 milimetre sudan geçme ve 800 kilometre menzile sahip olan araç, NATO standartlarına uygun imal edildi. 600 beygirlik motor, tam otomatik, 7 ileri, tork konvertörlü ve elektronik kontrollü şanzımanı ile donatılan Tank Çekici, bağımsız süspansiyona sahip ve Tatra altyapı üzerine inşa edildi.

Araç, arazide yüksek süratlerde bile çekiş sağlıyor. Anadolu Savunma'nın yerli imkanlar ile geliştirdiği STANAG 4569 Seviye 2 kabini sunan araç IDEF'21'de zırhsız kabini ile sergilendi.

8x8 Zırhlı Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri ilk kez IDEF'te

Anadolu Savunma'nın yeni nesil, 8x8 Zırhlı Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri (Zırhlı AKTAN), Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yayınladığı teklife çağrı dosyasındaki isterilere uygun geliştirildi.

IDEF'21'de prototip seviyesinde ziyaretçilere sunulan araç, 43 tonluk azami yüklü ağırlık ile isterilere uygun olarak, 12000 litre yakıt taşıyacak ve eş zamanlı olarak iki kara aracına yakıt ikmali yapabilecek şekilde tasarlandı.

100 km/s maksimum hıza sahip araç yüzde 60 eğimde durup kalkabiliyor. Araç 500 beygirlik motorunun yanında tam otomatik şanzıman ile sunuluyor. İlk defa IDEF'te tanıtımı yapılan aracın üzerinde Anadolu Savunma tasarımı STANAG 4569 Seviye 2 yerli ve milli kabin bulunuyor. Zırhlı Kabin, kullanıcının güvenliğini ve kullanım kolaylığını en üst seviyede sağlayan yüzde 30 yan eğimde dahi çalışabilen Kapı Açma Kapa Destek Sistemi ile donatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (1)
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