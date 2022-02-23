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Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor

Ünilig Korumalı Futbol Süper Lig D Grubu'nda Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı (Anadolu Rangers), deplasmanda karşı karşıya geldiği Afyon Kocatepe Üniversitesi ekibi Victory Walkers'ı 44-0 yendi.

Ünilig Korumalı Futbol Süper Lig D Grubu'nda Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı (Anadolu Rangers ), deplasmanda karşı karşıya geldiği Afyon Kocatepe Üniversitesi ekibi Victory Walkers'ı 44-0 yendi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Sahası'nda gerçekleşen müsabakada, Anadolu Rangers, Afyonkarahisar ekibi Victory Walkers'a fırsat vermedi. Karşılaşmayı Anadolu Üniversitesi ekibi 44-0'lık galibiyetle tamamlayarak ligin ikinci maçından da zaferle ayrıldı. D Grubu'nun liderliğini sürdüren Anadolu Rangers, 6 Mart Pazar günü oynayacağı gruptaki son maçında Hacettepe Üniversitesi ekibi Red Deers'ı konuk edecek. Toplamda 4 gruptan oluşan ve 15 takımın katıldığı lig, 22 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek finallerle sona erecek. - ESKİŞEHİR

Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor

Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor

Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor

Anadolu Rangers yoluna galibiyetle devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Anadolu Üniversitesi, Spor Toto Süper Lig, Rangers, Futbol, Spor, Haberler

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