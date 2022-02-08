Anadolu Rangers lige hızlı başladı

Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı (Anadolu Rangers ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) bünyesinde gerçekleştirilen ve yeni başlayan Ünilig Korumalı Futbol Süper Lig'de Boğaziçi Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı (Boğaziçi Sultans) ile karşı karşıya geldi.

Bir sonraki randevu Afyon Kocatepe Üniversitesi Victory Walkers ile

D grubunda mücadele eden Anadolu Rangers 19 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Afyon Kocatepe Üniversitesi (Victory Walkers) ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Rangers gruptaki son maçında ise Hacettepe Üniversitesi'ni (Red Deers) konuk edecek. Toplamda 15 takımın katıldığı ve 4 gruptan oluşan Ünilig Korumalı Futbol Süper Lig'i 22 Mayıs Pazar günü final yapacak.

TÜSF Korumalı Futbol Süper Lig Ünilig fikstür ve puan durumu ile alakalı ayrıntılı bilgiye www.tusf.org adresinden ulaşılabilir.

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