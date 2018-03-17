Anadolu Platformu" Yeni Binasında

Sosyal, kültürel, eğitim ve yardım gibi birçok alanda faaliyet gösteren Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu'nun yeni genel merkez binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Derneğin Fatih'teki yeni genel merkez binasında gerçekleştirilen tören, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı.

Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, burada yaptığı konuşmada, platformun kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla sivil bir hareket olarak doğduğunu söyledi.

Platformun katılımcı meşvereti ve kurumsal önderliğiyle Türk milletinin bağrında açık ve şeffaf bir şekilde Müslümanca aklı ve irfanı ortaya koymayı gaye edindiğini dile getiren Aldemir, "Aile ocağının merkeze alındığı yeni bir teşkilatlanma ve sivil hareketi Anadolu'yla buluşturduk. Bu hareket Anadolu'nun her bölgesinden süzülerek ortaya çıkmış bir vicdan hareketidir. Değeri insan öznesi adalet olan bir yapıdır. Bunun için hedefimiz insanların ıslahı ve yeryüzünün imarıdır. Kimseyi ötekileştirmeden, yaşam tarzından dolayı dışlamadan, her insanı bir değer bilerek yolumuza devam ettik. Onun için bu toprakların geçmişin var olan kadim Anadolu irfanını değerle, adaletle, özgürlükle buluşturma çabasına giriştik." diye konuştu.

Her zamankinden daha fazla kaynaşmaya, birliğe ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu, farklılıklara saygının topluma birlik, bütünlük ve bağımsızlık getireceğine işaret eden Aldemir, iç bütünlüğün sağlanması dış birliği de beraberinde getireceğini belirtti.

Aldemir, Anadolu'nun en önemli sosyal sermayesinin insani beşeri sermaye olduğunu, sivil hareketlerin bir milletin ve ülkenin ufkunu oluşturduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Anadolu'da bizler farklılıkları değil tehdit bir fırsat bilmiş ve bunları ilgili meclislerde konuşmayı ahlak bilmekteyiz. Hareket olarak her daim hikmetin arayışı içerisinde olduk. Dünyanın neredesin adalete, insanlığa dair bir çaba görsek oralara gittik. Nereye bir acı düşse onu kendi acımız bildik. Mültecilere ve kendi ülkemizin sorunlarına dönük çalışmalar yaptık. Bunlarda amacımız sözü, fikri, çabası bir hareket ortaya çıkarmaktı."

İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güney de mekanın şerefinin ve izzetinin içinde yapılan hayır ve hasenatla ilgili olduğunu belirterek, bu merkezin İslami kimlik, kişilik ve stratejik hedefler noktasında insanlara hizmet etmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan duayla kurdele kesimi gerçekleşti. Daha sonra yeni genel merkezi gezen katılımcılara ikramda bulunuldu.