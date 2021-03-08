Anadolu Otoyolu Sakarya gişelerinde devrilen tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu Sakarya gişelerinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Otoyolda Ankara yönünde seyreden S.A. idaresindeki 42 GP 333 plakalı metal malzeme yüklü tır, Sakarya gişeleri bağlantı yolunda virajı alamayarak devrildi.

Tırın kasasındaki malzemeler yol kenarına savruldu, polis ekipleri gişeleri trafiğe kapattı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, metal malzemeleri ve aracı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı, polis ekipleri de sürücüleri otoyolun Akyazı gişelerine yönlendirdi.

Bağlantı yolunun kapatılması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek